Star Wars : Obi Wan Kenobi | « Les combats seront plus similaires à ceux des préquels »

La série Star Wars : Obi-Wan Kenobi affrontera à nouveau maître et apprenti. Le cœur d’Anakin Skywalker bat toujours au plus profond de Dark Vador, un personnage qui reviendra aux mains de Hayden Christensen. L’acteur qui a incarné ces personnages dans L’Attaque des clones et La Revanche des Sith a expliqué dans une interview accordée à Total Film à quoi ressembleront les affrontements avec les sabres laser. Selon ses dires, ils ressembleront aux combats des prequels.

« En ce qui concerne les combats, nous sommes plus dans la lignée des préquelles que de la trilogie originale », a-t-il révélé. « Ces personnages ont vieilli, mais pas encore beaucoup. Ce fut une expérience très enrichissante et vraiment cool d’avoir eu cette vague de positivité autour de la trilogie préquelle. » Il ne faut pas oublier qu’à sa première, ni les critiques ni les téléspectateurs n’ont été particulièrement indulgents avec le travail de George Lucas.

Christensen a rappelé que dans ce produit, ils ajoutent plus d’éléments liés à l’univers Star Wars : « Même lorsque nous faisions les préquelles, je savais qu’il y avait une autre personne qui avait joué ce personnage avant moi, donc j’étais conscient que je devais trouver quelque chose qui conviendrait bien. J’ai passé une tonne de temps à regarder les trucs de Star Wars que je peux, des films originaux aux séries animées (Clone Wars, Rebels, et beaucoup de ça). »

Première rencontre d’Obi-Wan avec Dark Vador (avec casque)

Ewan McGregor, qui se répète également en tant qu’Obi-Wan Kenobi, souligne que son personnage n’a jamais rencontré Dark Vador, bien que lors de la bataille de Mustafar, Anakin ait déjà succombé au côté obscur de la Force.

« J’ai répété la scène avec Vader, mais pas avec le casque ou quelque chose comme ça. Quand j’ai dû tourner la séquence, au moment où ils ont crié « action », il a dû venir derrière moi. Je me suis retourné et Dark Vador était venu vers moi. C’était comme si j’avais à nouveau six ans, je n’avais jamais joué avec Vador avec un casque, je ne l’avais jamais regardé dans les yeux.

Dark Vador dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi.

Deborah Chow, la réalisatrice de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, a déclaré dans une interview avec The Hollywood Reporter que l’ancien maître Jedi croyait avoir tué Anakin, alors la douleur le ronge. Le personnage se retrouve dans une mauvaise situation personnelle, dépouillé de son ancienne vie de Jedi et enfermé sur la planète Tatootine remplie de remords.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera diffusé sur Disney+ le 27 mai.

source | TotalFilm