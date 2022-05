Champ de bataille 2042 | EA protège l’avenir du jeu : « Nos attentes vont continuer à croître »

Battlefield 2042 est sorti en novembre dernier et s’est écrasé comme un tank en pleine guerre. Les problèmes de lancement sont devenus évidents et les joueurs ont déserté la ligne aussi rapidement qu’une balle. Malgré l’engagement d’EA DICE pour améliorer le produit, qui s’est traduit par une mise à jour 4.0 riche en changements, le projet n’a pas réussi à sortir du poste de soignant. Et la réaction d’EA ? Ils proposent une stratégie à long terme et affirment qu’ils continueront avec des attentes élevées.

Lors de la réunion des investisseurs au cours de laquelle Electronic Arts a présenté les résultats financiers de l’exercice 2021 (qui s’est terminé le 31 mars 2022), le PDG de la société, Andrew Wilson, a évoqué la situation particulière de Battlefield 2042. Les actionnaires lui ont demandé si la société l’engagement a diminué en raison des problèmes et de la fuite des joueurs, mais le manager a catégoriquement nié qu’ils allaient arrêter d’investir dans le titre :

« Non, et encore une fois, nous visons le long terme. C’est l’une des plus grandes sagas de l’industrie, créée par l’une des équipes les plus puissantes de l’industrie, donc nos attentes continueront de croître. Ce sera une partie très importante de notre portefeuille pendant de nombreuses années à venir. »

Le futur? Un univers interconnecté

Les mauvais résultats de Battlefield 2042 ont favorisé un changement de stratégie vis-à-vis de la saga de tir EA DICE. Vince Zampella, le nouveau superviseur de la marque, a non seulement souligné qu’ils continueraient à « faire évoluer et améliorer » le titre, mais en même temps ils exploreraient « de nouvelles expériences et de nouveaux modèles commerciaux » pour s’appuyer sur les fondations déjà établies.

L’idée est de construire une sorte d’univers partagé. « Cet univers est également construit avec notre communauté alors que nous exploitons la puissance du portail et du contenu généré par les utilisateurs, ce qui met la créativité entre les mains de nos joueurs », a expliqué Zampella.

Battlefield 2042 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X et PC. Lisez notre analyse ici.

source | VGC