Call of Duty : Project Aurora est la nouvelle bataille royale pour mobile

Activision confirme les rumeurs : le nouvel opus de la franchise Call of Duty sur appareils mobiles porte le nom de code Project Aurora. Le titre vise à « unir les gens du monde entier » dans une bataille royale « rythmée, précise et de haute qualité ». Au cours de la déclaration, ils révèlent que le premier test jouable est actuellement en cours entre des joueurs sélectionnés par l’éditeur.

Call of Duty : Project Aurora : tout ce que l’on sait

Ce test auquel ils font allusion fait partie de l’Alpha Privé qu’ils célèbrent en ce moment. Ils ont l’intention d’ajouter plus de joueurs au fur et à mesure que les phases de développement se poursuivent. « Comme le projet Aurora est toujours en développement, seul un petit nombre de participants est nécessaire pour nous aider à atteindre nos objectifs en ce moment. »

Pour le moment l’éditeur ne souhaite pas dévoiler son nom officiel ni le cadre de lancement prévu. Les publications sur Reddit auxquelles il est fait allusion dans la déclaration ont encouragé l’équipe à sortir et à confirmer leur existence. « Vous avez peut-être entendu des choses sur le projet Aurora sur Reddit ou des spéculations sur YouTube, mais nous n’avons encore rien rendu officiel. Le jeu est encore en développement et nous en sommes au premier test de gameplay dans sa Private Alpha », expliquent-ils.

Nous avons pris connaissance de son développement lors des résultats du premier trimestre de l’exercice 2021. « Quand nous pensons à long terme, nous constatons que la croissance la plus convaincante est sur la plate-forme mobile », a déclaré Rob Kostich, directeur de la société. « Nous pensons qu’il existe une opportunité de mieux connecter le mobile à l’écosystème plus large de Call of Duty et nous recrutons activement des talents pour nous aider dans cette aventure. » Pour ce faire, ils ont formé une nouvelle étude interne qui a créé une synergie entre d’autres équipes de l’entreprise, comme Beenox et Activision Shanghai. Il faudra attendre les prochaines dates pour connaître son apparition.

Source : Blog Call of Duty