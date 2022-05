Charlize Theron annonce son incorporation dans l’univers Marvel : voici à quoi ressemble son personnage

Après la grande sortie en salles de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et des chiffres de vente de billets au niveau des blockbusters les plus réussis, on a beaucoup parlé de ses surprises, camées et rumeurs ainsi que des implications que l’aventure multiverselle aura de Doctor Etrange et compagnie pour l’avenir du MCU. Et c’est qu’avec la scène la plus gore et la plus controversée du film, les fans ont également célébré l’arrivée d’une nouvelle star hollywoodienne dans le casting déjà large de noms célèbres de Marvel Studios. Il s’agit de Charlize Theron, qui après être apparue dans la première scène post-générique de Doctor Strange 2, a rendu publique son arrivée dans l’univers cinématographique Marvel via ses réseaux sociaux. Nous avertissons des spoilers sur l’intrigue de Doctor Strange dans le multivers de la folie à partir du paragraphe suivant.

Voici comment Charlize Theron ressemble à Clea en action réelle

Et c’est qu’après une semaine de la première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans les salles de cinéma de certains pays -il n’est sorti en Espagne que vendredi dernier-, il semble que ses protagonistes puissent déjà commencer à parler de leurs rôles dans ce nouveau de Marvel Studios. C’est le cas de Charlize Theron et de son adaptation de Cléa, puisqu’elle a publié quelques clichés de son rôle dans le film mettant en scène son nouveau personnage.

Une première photographie en gros plan montrant en détail sa caractérisation frappante ainsi qu’une deuxième image de Clea avec Doctor Strange dans ladite scène post-générique. Ainsi, et comme nous l’avons détaillé il y a quelques jours dans l’article expliquant les scènes post-crédits de Doctor Strange 2, Clea arrive à l’UCM par surprise pour prévenir Strange qu’elle a provoqué une incursion dans le multivers et qu’elle a besoin de son aide pour réparer un tel gâchis multiversal.

Rappelons que Clea dans Marvel Comics est la nièce du méchant Dormammu, antagoniste du premier volet de Doctor Strange, une sorcière qui s’avère être l’intérêt amoureux de Stephen Strange et qui prend actuellement sa place de sorcière suprême. Nous verrons si Clea finit par remplacer le docteur Strange dans l’UCM dans le même rôle.

