FIFA 22 : TOTW 34 avec Jordi Alba, Iago Aspas et Sterling désormais disponible

Une semaine de plus, EA Sports partage l’équipe de la semaine TOTW ou FIFA 22, cette fois, avec un TOTW 34 composé de joueurs de la stature de Jordi Alba, Iago Aspas, Luis Alberto et Sterling, entre autres. Une sélection de footballeurs basée sur les performances réelles des joueurs lors du dernier match de championnat au niveau européen. Outre le onze de départ, les noms qui composent la liste des remplaçants et des réservistes ont également été partagés. Tous sont déjà disponibles dans FIFA Ultimate Team jusqu’à mercredi prochain. Un onze de départ plein de stars mondiales ainsi qu’une sélection de remplaçants et de réserves, jusqu’à un total de 23 footballeurs.

Équipe de la semaine FIFA 22 FUT 34

Ainsi, et à partir d’aujourd’hui 11 mai 2022 à 19h00 en heure péninsulaire et jusqu’à mercredi prochain, nous pouvons déjà obtenir les nouvelles cartes du TOTW 34 de FUT 22, uniquement pour un temps limité. Outre le onze de départ, nous trouvons des remplaçants et des réserves tels que Muslera, Mukiele, Lacroix ou Tonali, entre autres.

Nous vous laissons avec la liste des joueurs sélectionnés pour le FIFA Ultimate Team TOTW 34 dans EA Sports FIFA 22 :

équipe de départ

GK–Pickford–Everton

LB – Jordi Alba – FC Barcelone

LB – Criscito – Gênes

CB–Cucurella–Brighton

CM – Luis Alberto – Latium

CDM – Tchouaméni – Monaco

CM – Fofana – Lens

MG – Gakpo – PSV Eindhoven

RW–Sterling–Manchester City

ST – Iago Aspas – Celte de Vigo

ST–Schick–Bayer Leverkusen

Suppléants et réserves

GK – Jambières

RWB–Mukiele

CB–Lacroix

CM – Tonalis

CAM–Olsen

ST – Jorge Molina

LW–Gerson

ST–Saidi

ST – Joo Min Kyu

ST–Zwolinski

ST–Cisneros

LW–Anderson

source | EA Sports