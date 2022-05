Club América devient partenaire exclusif de Konami dans eFootball

Le développeur japonais Konami Digital Entertainment Inc. a annoncé aujourd’hui par le biais d’un communiqué, sa collaboration avec Club América, ce qui implique que les Eagles travaillent en étroite collaboration avec les développeurs du jeu vidéo gratuit eFootball. Cela se traduit par un partenariat exclusif avec le jeu vidéo de football récemment mis à jour.

Konami nommé partenaire officiel du jeu vidéo de football

Avec cela, KONAMI sera le partenaire eSports officiel du club basé à Coapa qui a pour domicile le monumental stade Azteca. Cette décision ajoute le club à l’écosystème de la scène esport en plein essor au Mexique.

KONAMI avec cette association aura les droits sur l’uniforme, les noms, les images physiques des joueurs et toute autre iconographie associée au Club América pour une utilisation dans le jeu et promotionnelle. Cela permet au développeur d’utiliser la technologie de numérisation 3D pour rendre des rendus proches de la réalité de chaque joueur et du stade Azteca dans eFootball.

D’autres avantages incluront l’utilisation de la marque eFootball dans les espaces promotionnels du Club América.

« Nous sommes ravis de nous associer à un développeur de jeux vidéo aussi formidable que KONAMI. En plus de partager la même vision et la même passion pour ce sport incroyable, cette solide franchise eFootball nous aidera à étendre notre portée dans la communauté mondiale du football », a déclaré Santiago Baños, président du Club América.

Suite à l’accord de licence exclusif de KONAMI avec LIGA BBVA MX, cela signale un engagement supplémentaire avec les fans américains du monde entier lorsqu’il arrivera dans le jeu plus tard cette année.

« La popularité du Club América au Mexique et aux États-Unis est incontestable et nous sommes fiers de nous associer à l’un des clubs les plus prospères de l’histoire du Mexique et de l’Amérique latine », a déclaré Yuta Kose, président de Konami Digital Entertainment Inc. « Notre les efforts continus pour offrir aux fans de football en Amérique du Nord une expérience amusante et engageante avec leurs joueurs préférés sont pleinement mis en évidence avec ce nouveau partenariat.

eFootball est un jeu vidéo de football des créateurs de Pro Evolution Soccer et Winning Eleven. Il est actuellement gratuit et disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC ce printemps, et il arrivera sur iOS et Android peu de temps après.