Sony pense que mettre ses exclusivités en sortie PS Plus leur ferait perdre en qualité

Maintenant que PlayStation Plus se décline en trois types d’abonnement différents, de nombreux utilisateurs se demandent pourquoi le plus cher de tous ne fait pas comme Xbox Game Pass et inclut des exclusivités PS5 dès le jour du lancement. Eh bien, cette question est celle à laquelle Hikori Totoki, directeur financier de la société, a répondu lors de la conférence de presse où les résultats du développeur au cours du dernier exercice ont été présentés.

« Si nous distribuons des jeux PlayStation 5 triple A via un service d’abonnement, nous devrons peut-être réduire nos investissements », explique Totoki. « Cela détériorerait la qualité du jeu et c’est notre principale préoccupation. Par conséquent, nous voulons nous assurer qu’ils ont les coûts de développement appropriés pour proposer des produits solides et présentés de la bonne manière. »

Quelques déclarations intéressantes qui font venir à l’esprit les propos de Phil Spencer, responsable de Xbox, qui a assuré à plusieurs reprises que son modèle économique est « très, très durable ». Microsoft investira-t-il moins dans ses productions propriétaires sachant qu’elles sortiront sur Game Pass et auront donc moins de ventes ? Un contraste fascinant et sain de philosophies pour le secteur.

La PS5 se vend moins que prévu

Dans un autre ordre d’idées, lors des résultats fiscaux de Sony dans lesquels Totoki a été interrogé, la société a annoncé que la PS5 avait atteint 19,3 millions d’unités dans le monde, 11,5 distribuées l’année dernière. Les chiffres ne sont pas mauvais, mais ils sont loin de l’objectif fixé par l’entreprise elle-même, fixé à 11,8 millions l’année précédente. La crise des semi-conducteurs y est pour beaucoup, une pièce essentielle dans la fabrication des consoles. Causé par des retards de coronavirus et une forte demande. Malheureusement, le manque de stock durera jusqu’en 2024, il faudra donc encore un certain temps pour que la PlayStation 5 décolle.

source | chronique du jeu vidéo