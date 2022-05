Another Crab’s Treasure emmène le Soulslike au fond de la mer

Another Crab’s Treasure a été l’une des surprises que nous a laissé le Nintendo Indie World du 11 mai 2022. Aggro Crab, ses créateurs, emmènent le genre soulslike dans un monde sous-marin en déclin. Le fond de la mer et les déchets que nous y déversons sont les clés d’un scénario dont le lancement pointe vers 2023 sur Nintendo Switch.

Tout ce que nous savons sur le trésor d’un autre crabe

Sa première bande-annonce, que vous pouvez retrouver en tête de cette news, vous invite à découvrir un soulslike surprenant de par son thème. Nous contrôlerons le crabe ermite Kirl, qui utilise les ordures autour de lui comme une coquille qui le protège des attaques de l’ennemi.

Dans un communiqué, Nintendo précise que la communauté doit « percer les sinistres mystères de cet océan pollué » à travers plus de 50 types de coquillages différents. « Selon nos recherches, les crabes sont des ennemis idéaux pour un jeu d’action. Ils portent des armes en série, ils se déplacent d’un côté à l’autre et, si vous les touchez dans un point faible, vous pouvez leur faire la bande de dégâts », révèlent en riant les responsables.

Pourquoi avez-vous opté pour ce genre et ce thème ? « Les jeux Soulslike se démarquent par leur difficulté et nous voulions créer un titre avec ce même niveau de défi, sans être trop intimidant pour les néophytes », expliquent-ils dans le cadre de leur présentation. Ils promettent qu’il est conçu pour « être une expérience qui peut être adoptée par les nouveaux joueurs du genre et aussi par les fans inconditionnels ». Ils offriront des options qui aideront les moins expérimentés et augmenteront la difficulté pour ceux qui recherchent un saut dans le défi. Comme nous l’avons dit au début, il faudra attendre l’année prochaine pour le voir sur nos consoles.

Source : Nintendo