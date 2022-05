Direction Evil Dead : The Game, dans quel ordre regarder les films ?

The Evil Dead, Hell Possession en Espagne, est une saga de films d’horreur créée par le réalisateur Sam Raimi. Le même cinéaste qui vient de réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness était en charge du premier volet en 1981. Saber Interactive et Boss Team Games sont plongés dans le développement d’Evil Dead: The Game, qui sortira le 13 mai. C’est une bonne occasion de jeter un œil à toutes les productions qui sont sorties jusqu’à présent. Y a-t-il une commande spécifique pour en profiter ?

La vérité est que les trois premiers films suivent une ligne narrative qui se connecte les unes aux autres. Le catalyseur de l’histoire est son personnage principal, nul autre que Ash Williams. Ainsi, Evil Dead, Evil Dead 2 et The Army of Darkness clôturent l’ère classique. Ils se sont arrêtés pendant plus de 20 ans jusqu’à ce que Fede Álvarez soit placé derrière les caméras pour prendre en charge Evil Dead, le remake de 2013. Une partie de l’histoire originale, donc ce n’est pas une suite.

Dans Evil Dead, cinq jeunes passent un week-end dans une cabane perdue dans les montagnes du Tennessee. Ils découvrent que le manoir a un sous-sol secret et descendent en enfer lorsqu’ils trouvent un vieux livre et un couteau rituel. A partir de ce moment, le chaos est servi. Compte tenu des particularités d’Evil Dead, nous pensons que la meilleure option est de respecter l’ordre selon la première originale.

Mal mort (1981).

Voir les films Evil Dead dans l’ordre de sortie

Mal mort (1981) Evil Dead 2 (1987) L’armée des ténèbres (1992) Evil Dead 2013) Evil Dead Rise (à venir)

Sam Raimi a exprimé sa joie de « ramener » la série Evil Dead dans ce qui était « sa maison d’origine au New Line Cinema », une filiale de Warner Bros. La date de sortie d’Evil Dead Rise est prévue pour 2022. Il sera basé sur l’original. récit. Cependant, Raimi ne sera pas le réalisateur. Il travaille avec Lee Cronin pour porter l’idée à l’écran.

D’autre part, Ash vs. Evil Dead est une série mettant en vedette Ash Williams, bien que l’intrigue de cette série puisse être suivie indépendamment des films originaux. Au total, trois saisons qui peuvent être appréciées sur Netflix en Espagne. Il n’y aura pas de quatrième, puisqu’il a été annulé.

Le jeu Evil Dead est conceptuellement similaire à des titres comme Friday the 13th : The Game, Preador : Hunting Grounds, Dragon Ball : The Breakers ou Dead by Daylight, c’est-à-dire un titre multijoueur asynchrone qui nous permettra de nous mettre à la place de quatre survivants, tandis qu’un cinquième joueur incarnera le démon. Il sera mis en vente sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

