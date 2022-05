Nintendo admet que la transition vers le successeur de Switch « est une grande préoccupation »

La prochaine console de Nintendo n’a pas été officiellement annoncée, mais même le matériel le plus performant a un successeur à l’horizon. Lors de la réunion des investisseurs pour la présentation des résultats financiers, le président de la société japonaise, Shuntaro Furukawa, a répondu aux questions des actionnaires. Sur la prochaine console après Nintendo Switch, le manager a souligné que la transition était un sujet de « grande préoccupation » pour eux.

« Nous avons déjà annoncé une partie de notre feuille de route pour le printemps prochain. Contrairement au passé, nous continuons à avoir une variété de jeux dont la sortie est prévue, même plus de cinq ans après leur arrivée. En effet, la Nintendo Switch a connu un bon lancement, ce qui nous a permis de concentrer les ressources de développement sur une seule plateforme.

Le plan de Nintendo jusqu’à l’arrivée du successeur

Concernant le successeur, l’exécutif a expliqué que sur la base de son expérience avec « Wii, Nintendo DS et d’autres matériels », il est clair pour lui que « l’un des plus grands obstacles est de savoir comment passer facilement à la prochaine » génération. « Afin d’atténuer ce risque, nous allons nous concentrer sur l’établissement de relations à long terme avec nos clients. Alors que nous continuons à commercialiser des logiciels pour Nintendo Switch, nous fournirons également des services qui utilisent des comptes Nintendo et d’autres IP au-delà des logiciels de jeu. Nous essayons de faire en sorte que cela nous aide à avoir un impact durable auprès de nos clients.

La Nintendo Switch a été mise en vente le 3 mars 2017. Dans des déclarations récentes, ceux de Kyoto ont déclaré que la console est au milieu de sa vie commerciale. Les chiffres des ventes pour l’exercice 2022 reflètent une certaine lassitude, en baisse de 20 % par rapport à l’année précédente.

La pénurie de semi-conducteurs est l’un des problèmes les plus graves auxquels est confrontée l’industrie du jeu vidéo. Chez Nintendo, ils ne croient pas qu’il existe une solution proche.

