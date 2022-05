Qu’en est-il de la FIFA et d’EA Sports ? Tous les détails sur les nouveaux matchs de football, les dates et les licences

La bombe a sauté sur le marché des transferts. Et non, nous ne parlons pas de Haaland ou de Mbappé. Nous faisons référence à EA Sports FC, le nouveau jeu de football des créateurs de FIFA, qui a rompu les liens avec le célèbre organisme en ne parvenant pas à un accord pour les droits sur son nom. À partir de 2023, et une fois FIFA 23 sorti, la développeuse commencera sa propre aventure en solo. Eh bien, « seul ». Ces dernières heures, de nombreuses équipes et compétitions se sont assurées de les soutenir et de les accompagner, comme le Real Madrid, Manchester City, l’Athletic et Villareal, entre autres.

La FIFA n’a pas été très satisfaite de la décision et de l’organisation, son président à la tête, ils ont assuré qu’ils continueraient à livrer la saga par eux-mêmes. Gianni Infantino a promis qu’ils trouveraient quelqu’un pour remplacer EA Sports et qu’il y aurait « FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26, etc ». Et tout cela à un moment où Pro Evolution Soccer, PES pour les amis, a été rebaptisé eFootball, et où une nouvelle franchise prometteuse pointe à l’horizon : UFL. Quel jardin, non ? Eh bien, nous allons essayer de nous en sortir en résolvant tous vos doutes sur la situation. Combien de matchs de football sont à venir ? Avec quelles licences ? Lorsque? Tous les détails, ci-dessous.

EA Sports était en charge de la saga FIFA depuis 1993.

Que se passe-t-il avec la FIFA ?

Que près de 30 ans plus tard, la saga change de mains. Après FIFA 23, Electronic Arts arrêtera de signer les prochaines livraisons (ils le faisaient depuis 1993) et en entrant dans le jeu on n’entendra plus cette phrase mythique que nous avons tous imitée à un moment donné : EA Sports, c’est dans le jeu . FIFA 24 et ses successeurs continueront d’être liés à FIFA et développés par une nouvelle équipe, tandis qu’EA continuera à faire des jeux de football, mais sous un autre nom : EA Sports FC.

Quand sort FIFA 23 ?

Comme nous le disions un peu plus haut, FIFA 23 sera le dernier réalisé par EA Sports. C’est pourquoi la tranche de cette année se comportera de la même manière et suivra les mêmes étapes que les autres. Aussi en ce qui concerne sa fenêtre de lancement. Il sortira en septembre 2022 et vous pouvez vous attendre au contenu et aux fonctionnalités habituels.

FIFA 23 continuera comme avant, mais à partir de FIFA 24, les choses vont changer.

Combien y aura-t-il de matchs de football à partir de maintenant ?

Quatre ! et, oui, loin est le temps de la rivalité entre la FIFA et PES (maintenant eFootball). À partir de l’année prochaine, ce sera une bataille à quatre et le genre de jeu de football ressemblera à la politique espagnole.

FIFA

eFootball

EA Sports FC

UFL

Nous continuerons à avoir FIFA (développé par une nouvelle équipe, pas encore annoncée) et Konami restera fidèle à eFootball (qui a repris le chemin de Pro Evolution après sa dernière mise à jour), mais ils devront ajouter EA Sports et Strikerz.

Vous connaissez déjà les premiers. Ils ont des années d’expérience et la seule chose qu’ils feront est de passer à leur propre saga, EA Sports FC. Ces derniers n’ont pas autant de CV, mais ils travaillent sur un projet très intéressant qui sera free-to-play, utilisera l’Unreal Engine et arrivera pour la première fois cette année sur les consoles PlayStation et Xbox. Vous pouvez voir son premier gameplay ici.

Avec l’UFL et l’EA Sports FC entrant dans l’équation, l’année prochaine, il y aura jusqu’à quatre matchs de football parmi lesquels choisir.

Quelles licences chaque match de football aura-t-il ?

Il faudra attendre l’été de l’année prochaine pour être clair à ce sujet, car les prochains mois vont être pires que le marché des transferts en août, mais des mouvements intéressants commencent déjà à être entrevus. De nombreuses compétitions et équipes ont affiché leurs préférences, comme c’est le cas avec l’UEFA et la CONMEBOL, qui resteront chez EA Sports. Ainsi, des tournois tels que la Ligue des champions, la Ligue Europa ou Libertadores, et des compétitions telles que le Premier, la Bundesliga et la Serie A, entre autres, se veulent exclusifs à EA Sports FC.

Compte tenu de cela, Gianni Infantino a répondu et est sorti au nom de la FIFA pour s’assurer qu’il y aura « FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26, etc. » et que le nom FIFA « sera toujours LE MEILLEUR ». Pour cela, ils travaillent avec « des éditeurs, des sociétés de communication et des investisseurs de premier plan » qui leur permettent de maintenir la saga à la pointe du genre footballistique.

Et que reste-t-il pour l’eFootball et l’UFL ? Eh bien, les deux font ce qu’ils peuvent et ce n’est pas exactement peu. Konami ne s’est jamais trop soucié des licences, mais la saga eFootball a toujours des exclusivités juteuses. Ce sont les seuls jeux dans lesquels la Juventus sort et dans lesquels vous pouvez visiter des stades tels que le Camp Nou et l’Allianz Arena. À son tour, l’UFL a signé un accord avec la FIFPRO, la principale organisation de footballeurs professionnels, pour avoir leur collaboration et l’appliquer, par exemple, à la recréation des visages des grandes stars.

Nous garderons un œil sur la liste avec laquelle chacun se retrouvera à la fermeture du marché.