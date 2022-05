Top Gun Maverick : le DLC gratuit de Microsoft Flight Simulator a déjà une date de sortie

Enfin, et après de nombreux retards liés au report de la sortie de Top Gun Maverick en salles, la nouvelle extension gratuite pour Microsoft Flight Simulator basée sur le nouveau film de Tom Cruise a déjà une date de sortie sur PC et Xbox Series. Cela a été confirmé par les responsables, annonçant que le nouveau contenu du jeu vidéo sera activé le 25 mai, dans seulement deux semaines, juste un jour avant la première de l’un des blockbusters cet été.

Pilotez le chasseur F-18 du film

Ainsi, pour le moment, on sait peu de choses sur ce nouveau contenu d’Asobo Studio pour son célèbre simulateur de vol, bien qu’il ait été confirmé que nous pourrons piloter le célèbre chasseur à réaction F-18 du film, véritable icône du cinéma, ainsi que d’autres modèles de combat similaires avec lesquels expérimenter de première main ce que l’on ressent en faisant partie de la Top Gun School de l’armée américaine, comme l’assurent ses responsables.

Cette nouvelle extension devrait nous apporter certains lieux du film, ainsi que des défis, des procédures pas à pas et des missions d’atterrissage basées sur Top Gun Maverick. Il est même possible que nous puissions atterrir et décoller d’un porte-avions en pleine mer. Il faudra attendre l’arrivée de cette nouvelle mise à jour de contenu gratuite pour découvrir toutes ses surprises et ses possibilités.

Récemment, Paramount Pictures a partagé un making of de la bande-annonce avec l’entraînement brutal que Tom Cruise et le reste de la distribution ont suivi pour pouvoir réaliser les scènes d’action les plus impressionnantes de Top Gun Maverick. Alors qu’il forme un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée, Maverick tombe sur le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), dont le pseudonyme est « Rooster ». Il est le fils de son défunt ami, le lieutenant Nick Bradshaw, officier d’interception radar, connu sous le nom de « Goose », « nous dit son synopsis officiel.

