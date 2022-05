Doctor Strange 2 : c’est ainsi qu’a été conçue la scène la plus gore et controversée inspirée d’Aliens

L’interview de Rolling Stone avec l’auteur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron, continue de révéler des nouvelles sur la création d’un film qui n’a laissé personne indifférent. Et c’est que si hier nous faisions écho à la vérité derrière les rumeurs qui plaçaient Tom Cruise comme Superior Iron Man, nous regardons maintenant la scène la plus surprenante, inattendue et sadique du nouveau film de Sam Raimi. Et comment pourrait-il en être autrement, nous avertissons des spoilers du paragraphe suivant.

Un massacre inspiré d’Alien : Le retour

Ainsi, Michael Waldron a expliqué comment l’idée d’anéantir les Illuminati de la Terre-838 pratiquement d’un coup de stylo a été développée entre les mains d’une Wanda Maximoff possédée par la sorcière écarlate de la Terre-616, une idée qui a été pas parmi les plans originaux du scénariste et qui a été ajouté plus tard pour trouver cet impact et cette folie inhérente au titre du film.

« La scène est incroyable. C’est probablement ma séquence préférée dans le film. Cette idée n’était pas dans mes plans. J’écrivais le premier brouillon et je pense que j’avais l’impression que le film avait besoin de se saouler. J’avais l’impression que nous étions au point où nous devions trouver la folie du multivers. Je ne savais pas si je pouvais utiliser ces caractères. Était-ce possible ? Je savais que si nous procédions ainsi avec Sam Raimi, ce serait incroyable. Alors je l’ai écrit », dit Waldron.

Bien que la chose la plus surprenante soit peut-être où Waldron a trouvé l’inspiration pour cette scène : « Je regardais Aliens [Alien: El regreso en España] pendant que j’écrivais, juste à cause du ton de ce film comme un thriller obsédant. J’adore la façon dont James Cameron se met en quatre pour vous dire à quel point les Space Marines sont coriaces, puis ils se font tout simplement tuer. »

« Donc, le spectateur a beaucoup de peur et de respect pour les Xénomorphes pour le reste du film. C’est ce que je voulais réaliser avec Wanda Maximoff. À la fin de la séquence Illuminati, je voulais que les gens soient vraiment terrifiés par Scarlet Witch. C’était incroyable d’être au théâtre et d’entendre les acclamations, les halètements et les gémissements. Les gens ressentaient quelque chose au cinéma, c’est bien ! », conclut le scénariste.

