King Kong et Godzilla arrivent à CoD Warzone et ressemblent à deux éléphants dans un magasin de porcelaine

« La bataille commence le 11 mai. » Ainsi se termine la nouvelle bande-annonce de Call of Duty : Warzone, qui a été publiée… le 11 mai. Alors maintenant, vous pouvez accueillir King Kong et Godzilla, nos kaijus préférés, dans le jeu. Les deux personnages font partie du mode Operation Monarch, disponible jusqu’au 25 mai.

Operation Monarch propose des parties de 60 joueurs par escouades avec les mêmes règles que dans Resurgence. L’objectif est le même que toujours, être la dernière équipe debout et achever les autres, mais maintenant nous devrons également faire face aux deux titans et nous pourrons même obtenir des séquences de mise à mort qui nous permettront de les contrôler. Ceci n’est pas seulement réalisé en tuant d’autres joueurs, mais en collectant des boîtes de ravitaillement, des drops spéciales… comme d’habitude.

Une fois aux commandes de Godzilla, nous serons autorisés à faire des ravages avec son souffle atomique, tandis qu’avec King Kong, nous pourrons lancer des pierres et frapper le sol en provoquant de profonds gouffres. Et faites attention car si personne ne les possède, les deux parcourront la carte à volonté. Les rencontrer peut être mortel, alors souvenez-vous des mots célèbres de Gandalf : fuyez, imbéciles !

Operation Monarch est un événement qui fait partie de la saison 3 de Call of Duty : Warzone, qui est désormais disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. En cliquant sur ce lien, vous pouvez en savoir plus sur le reste des nouvelles et du contenu qui devrait arriver au cours de la saison.

Call of Duty va dire au revoir pendant un moment avec Modern Warfare 2

Hormis Warzone, nous vous rappelons également que le Call of Duty 2022 a déjà été annoncé, Infinity Ward reprendra les commandes de la franchise et sortira un nouveau Modern Warfare 2 en fin d’année. Ce n’est pas un remake du titre de 2009, mais plutôt une continuation de Modern Warfare de 2019, qui à son tour était un redémarrage de l’original Modern Warfare. Ou en d’autres termes, un chahut. Dans tous les cas, il faudra en profiter, car Activision va ralentir le rythme de la série et a également confirmé qu’il n’y aura pas de Call of Duty en 2023. Ils veulent faire une pause et faire un livraison capable de soutenir la communauté pendant deux ans. Comment ça va se passer ?

source | Chaîne officielle de Call of Duty en Français