Thor Love and Thunder: Taika Waititi pense que Gorr de Christian Bale est le meilleur méchant du MCU

Après la première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans les salles, le prochain film de Marvel Studios commence déjà à se réchauffer. Et c’est que Thor: Love and Thunder arrivera sur grand écran dans moins de deux mois et son réalisateur, Taika Waititi, nous laisse déjà plusieurs titres intéressants. Des déclarations comme le méchant de Christian Bale dans le film, Gorr le boucher des dieux, seront le meilleur antagoniste de tout le MCU. Un avis assez tranché si l’on prend en compte d’autres méchants mémorables comme Thanos ou la Scarlet Witch elle-même dans sa dernière aventure.

« C’est le film le plus fou que j’ai jamais fait »

Ainsi, et à travers de récentes déclarations, Waititi a assuré que « c’est le film le plus fou que j’aie jamais fait. Il y a un petit groupe de héros vraiment cool et bizarre, une nouvelle équipe pour Thor avec Korg, Valkyria et The Mighty Thor. Et, à mon humble avis, nous avons probablement le meilleur méchant que Marvel ait jamais eu grâce à Christian Bale. » C’est à quel point le cinéaste est percutant à propos d’un film qui explorera le but du dieu du tonnerre: «Thor essaie juste de comprendre exactement qui il est et pourquoi il est un héros ou s’il devrait être un héros. Je suppose qu’on pourrait appeler ça une crise de la quarantaine. »

Rappelons que Gorr est un personnage relativement nouveau dans Marvel Comics, puisqu’il a été créé pour la bande dessinée Thor : God of Thunder # 2 en 2012. Né sur une planète sans nom, il a eu une enfance terrible au cours de laquelle il a perdu ses proches. Et bien qu’il ait grandi en montrant sa croyance dans les dieux, il a été mis de côté par les siens pour son manque de foi. Au cours de son bannissement, il découvrit la nature des dieux et s’empara de l’arme d’un dieu déchu, le symbiote Necroblade, absorbant ses pouvoirs. A partir de ce moment, il commença sa croisade contre certains dieux qui lui tournaient toujours le dos.

Nous verrons comment Waititi aborde l’adaptation de Gorr en action réelle ; Pour le moment on a pu voir son apparition avec un Christian Bale beaucoup plus humanisé que dans les comics. Thor: Love and Thunder ouvre en salles le 8 juillet 2022.

source | RBC