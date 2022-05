Nintendo ne voit pas "une fin en vue" pour la crise qui a généré une pénurie de consoles

Fin 2020, la PS5 et la Xbox Series X/S sont sorties dans le monde entier. Quelque temps plus tard, c’était au tour du modèle OLED de Nintendo Switch. Depuis leur lancement, les consoles de nouvelle génération sont confrontées à un problème bien précis : la crise des semi-conducteurs. Sans cette pièce, cœur des puces des consoles, la fabrication a ralenti. En ce sens, lors de la présentation des résultats financiers de l’exercice 2022, Nintendo a mis à jour ses prévisions et ne s’est pas montré trop optimiste quant à la sortie de crise.

« Il n’y a pas de fin en vue à la pénurie de semi-conducteurs en ce moment », a reconnu le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dans un communiqué recueilli par le Wall Street Journal. Les ventes de Nintendo Switch ont déjà atteint 107 millions d’unités vendues, bien que les données indiquent un ralentissement par rapport aux chiffres enregistrés l’année précédente. Ainsi, au cours de l’exercice 21, 29 millions de consoles ont été vendues, tandis que l’exercice 22 a chuté de 20 % : 23,06 millions sur la même période.

Là où ils ont réussi, c’est dans la vente de logiciels, comme nous l’avons souligné sur Netcost. Avec une augmentation de 1,5 % sur un an, Nintendo a vendu 235,07 millions de jeux vidéo. En effet, Pokémon Diamant Brillant et Perle Scintillante ont été les remakes les plus vendus de l’histoire de la saga (14,65 millions), tandis que les chiffres de Pokémon Légendes : Arceus (12,64 millions) ont également été remarquables.

Un problème qui a affecté les ventes de consoles de nouvelle génération

La PlayStation 5 n’a pas répondu aux attentes que Sony s’était fixées pour l’exercice 2022, en grande partie à cause de la crise des semi-conducteurs. Selon les données officielles, la société japonaise a placé 11,5 millions de consoles dans les foyers grand public, alors que la prévision était de 14,8 millions d’unités distribuées au total. Au total, la machine nouvelle génération de la firme dépasse déjà les 19,3 millions dans le monde.

Les prévisions les plus optimistes indiquaient 2022 ou 2023 comme date pour voir la lumière au bout du tunnel dans le domaine des semi-conducteurs, mais Intel souligne désormais que la situation ne changera pas avant 2024.

source | VGC