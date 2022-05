Ea Publiera "une Excellente Ip" Et Un Remake Début 2023

Toujours avec le tremblement de terre provoqué par l’annonce de l’abandon de la marque FIFA par EA Sports, la société nord-américaine a partagé plus d’informations sur sa feuille de route pour l’année 2022 et début 2023. Parmi les cinq jeux vidéo qui seront lancés avant la fin de cet exercice fiscal 23 (31 mars), quatre n’ont pas encore été « annoncés publiquement ». Le calendrier reflète l’existence d' »une grande IP » et d’un remake.

Au premier trimestre de l’exercice, ils prévoient de lancer le F1 22, qui sera mis en vente le 1er juillet. Plus tard au deuxième trimestre, de nouveaux épisodes de FIFA et Madden NFL feront leurs débuts. Au troisième trimestre, d’ici la fin de 2022, ce sera au tour de Need for Speed ​​​​et de NHL, tandis qu’au début de l’année prochaine, nous profiterons des produits suivants:

PGA Tour (déjà annoncé)

excellente adresse IP

Titre d’un associé

refaire

jeu vidéo de sport

Calendrier EA pour l’exercice 2023.

La suite de Star Wars Jedi : Fallen Order ?

Officiellement, ni Electronic Arts ni Respawn Entertainment n’ont annoncé de fenêtre de sortie pour le deuxième opus de Star Wars Jedi : Fallen Order, dont aucun détail n’a été révélé au-delà du fait qu’il est en développement. Certaines fuites le placent au début de 2023, mais comme nous l’avons mentionné, EA reste silencieux.

EA Motive, le studio qui a développé Star Wars : Squadrons, est toujours plongé dans le développement du remake de Dead Space. Si rien ne change, le projet sera commercialisé en début d’année prochaine sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC. Jeudi prochain, le 12 mai, il y aura une diffusion en direct axée sur le moteur graphique Frostbite, qui passe à la nouvelle génération. Chez Netcost, nous mettrons à jour les informations, mais si vous voulez les voir, nous vous recommandons de jeter un œil à cet article, qui comprend les horaires ventilés par pays.

EA vient d’annoncer le développement du Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu pour téléphones mobiles et chez Netcost, nous en profitons pour réfléchir à la possibilité qu’un jour nous voyions une remasterisation des Deux Tours et du Returnal du Roi.

