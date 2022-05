Star Wars : Obi Wan Kenobi | Pourquoi se déroule-t-il 10 ans après Revenge of the Sith ?

Le retour d’Ewan McGregor en tant que Master Kenobi se rapproche. Lucasfilm a lancé la machinerie marketing de la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi et en fait déjà la promotion avec style. Deborah Chow, la réalisatrice des six épisodes, a expliqué pourquoi ils ont choisi de le mettre à peine 10 ans après Revenge of the Sith. Il l’a décomposé dans une interview avec Entertainment Weekly.

« Nous sommes entre les préquelles et la trilogie originale. C’est vraiment une histoire de personnage centrée sur Obi-Wan. Pour la plupart, l’intrigue que nous avons essayé de raconter est le voyage de ce qui s’est passé après Revenge of the Sith, avec toute la douleur et les tragédies qui se sont produites à la fin. Ils voulaient décrire la transition entre Obi-Wan d’Ewan McGregor et Alec Guinness de la trilogie classique.

Sur sa relation avec Anakin Skywalker, Chow a rappelé que c’est une période très sombre dans la galaxie. « Cela a rendu très intéressant de raconter une histoire à cette époque », qui correspond à la montée de l’Empire après l’Ordre 66. « Presque tous les Jedi ont été tués et la plupart [de los supervivientes] ils sont poursuivis par les Inquisiteurs. » Obi-Wan pense qu’il a tué Anakin, donc « c’est dur » pour le personnage.

La chute de la République Galactique signifiait également l’anéantissement de l’Ordre Jedi. Palpatine, chancelier suprême, était en fait un seigneur Sith connu sous le nom de Dark Sidious. Pour cette raison, une fois ses desseins accomplis, le nouvel empereur a mis son maître sur un plan : émettre l’Ordre 66. Les clones, équipés d’une puce inhibitrice dans leur cerveau, ont réagi automatiquement au mandat et ont trahi ceux qui jusqu’à quelques secondes avant qu’ils avaient été ses alliés dans la lutte contre les séparatistes.

La culpabilité qui corrode Obi-Wan Kenobi

Dans la bande-annonce la plus récente de la série, l’une des séquences montre Obi-Wan Kenobi en conversation avec Owen Lars, l’oncle de Luke Skylwalker. Le professeur lui dit que Luke devrait être formé, mais Owen répond avec quelques mots énergiques : « Comme tu l’as fait avec son père ? ». Le visage du vieux Kenobi se tord de culpabilité alors que son propre apprenti, le jeune Anakin Skywalker, a succombé au côté obscur et est devenu Dark Vador. La confrontation avec son padawan sera l’un des thèmes importants de la série.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera diffusé sur Disney+ le 27 mai. Comme il a été retardé de quelques jours, Lucasfilm a annoncé qu’il indemniserait les abonnés avec deux épisodes dès le « day one » (au lieu d’un, comme prévu à l’origine). En 2022, nous profiterons également d’autres séries telles que Star Wars : Andor, la deuxième saison de La Remesa Mala ou The Mandalorian 3. Profitant du début de la production d’Ahsoka, chez Netcost nous avons compilé les clés de la série.

source | Divertissement hebdomadaire