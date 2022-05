La FIFA anticipe un nouveau concurrent pour EA Sports FC : "Ce sera le seul et authentique jeu"

L’accord entre la FIFA et EA a été rompu. Il y a quelques mois, on a découvert qu’Electronic Arts avait enregistré le nom EA Sports FC ; Maintenant, cela a été officiellement confirmé. Peu de temps après l’annonce, l’organisation de football a partagé un communiqué de presse annonçant qu’elle travaillera avec d’autres sociétés et éditeurs pour créer de nouveaux jeux vidéo de football sous licence. « Je peux vous assurer que le seul jeu authentique qui portera le nom de la FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football », a déclaré le président de l’organisation Gianni Infantino.

Travailler avec d’autres éditeurs offrira, selon la FIFA, « plus de choix pour le football et pour les joueurs ». En ce moment, ils négocient avec « des éditeurs, des sociétés de communication et des investisseurs de premier plan » sur le développement d’un nouveau simulateur FIFA pour l’année 2024, qui concurrencera directement le titre EA Sports.

De nouveaux jeux qui ne sont pas des simulateurs

Avant que ce jeu ne voit le jour, la FIFA lancera des produits d’arcade qui sont déjà en production et sortiront au cours du troisième trimestre de cette année, le premier d’entre eux lié à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Des projets supplémentaires tels que la Coupe du Monde féminine sont également en discussion. « Le nom de la FIFA est le seul mondial, le seul titre original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26, etc. La constante est le nom de la FIFA, donc ce sera toujours LE MEILLEUR », ont-ils conclu.

Electronic Arts, pour sa part, a assuré que l’expérience dans ses futurs jeux se poursuivra dans la même lignée. Ils promettent qu’avec leurs « plus de 300 licences », ils sont prêts à « amener les expériences de football mondiales vers de nouveaux sommets ». La société nord-américaine a affirmé que la saga conserverait ses « grandes expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes », ainsi que des licences exclusives telles que la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A ou MLS. Certaines équipes de la stature du Real Madrid, de l’Athletic Club ou de Manchester City ont déjà confirmé leur adhésion au projet.

source | VGC