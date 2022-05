Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 termine le tournage et Dave Bautista dit au revoir à Drax

Guardians of the Galaxy Vol.3, l’un des prochains films de Marvel Studios et la clôture de la trilogie galactique de James Gunn à l’UCM, a récemment conclu le tournage, un film qui servira également à tirer l’un de ses composants. Et ce sera la dernière aventure de Drax, l’extraterrestre dangereux -mais aussi drôle- joué toutes ces années par Dave Bautista ; à tel point que l’acteur et ex-lutteur lui-même a publié un message d’adieu émouvant et des remerciements accompagnés d’une photo attachante avec une partie de l’équipe.

Le message émotionnel de Dave Bautista

Ainsi, et à travers le hashtag #GoodbyeDrax, l’acteur populaire a voulu dire au revoir à son personnage, « la fin d’un voyage qui a changé ma vie », selon les mots de l’acteur lui-même, faisant référence au troisième volet de la trilogie galactique réalisée de James Gunn pour Marvel Studios : « Je n’ai pas encore trouvé les mots. Cela s’est terminé si soudainement et j’étais sur mon prochain film avant de pouvoir tout traiter. La fin d’un voyage qui a changé ma vie », a partagé Bautista.

Rappelons que Dave Bautista a déjà assuré par le passé qu’après le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, il quitterait l’UCM, une réaction prématurée qui a coïncidé avec le limogeage de James Gunn par Disney. En revanche, James Gunn lui-même, après être revenu en tant que réalisateur aux studios Marvel pour conclure sa trilogie, prévenait déjà que ce film serait le dernier de la saga avec ces membres de l’équipe.

Jusqu’à la date de sortie des Gardiens de la Galaxie Vol.3, prévue pour le 5 mai 2023, on pourra les voir dans Thor : Love and Thunder en juillet et dans le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie plus tard cette année sur Disney+.

