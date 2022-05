LEGO Brawls parie sur des combats multijoueurs fous sur PC et consoles cet été

LEGO Brawls est le nouvel engagement de LEGO Games avec le studio de développement Red Games Co. dans le genre des combats multijoueurs occasionnels, un titre qui arrivera cet été 2022 pour PC (Steam), PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Cela a été présenté par les responsables à travers une première bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes ainsi que les premières captures d’écran qui offriront aux joueurs la possibilité de participer à des batailles d’équipe à travers les thèmes LEGO les plus populaires.

LEGO dans le style de Super Smash Bros.

Ainsi, cette nouvelle proposition LEGO est similaire à d’autres titres similaires au concept tels que Super Smah Bros. ou Brawlhalla, entre autres, un jeu multijoueur pour tous les âges dans lequel les joueurs peuvent débloquer un grand nombre de pièces LEGO pour configurer leurs propres personnages, à la fois en apparence et en pouvoirs et capacités.

De plus, les scénarios seront basés sur une large sélection de thèmes LEGO et de décors officiels de la marque, des niveaux bourrés d’éléments que nous pourrons utiliser comme armes ; des objets aussi curieux qu’inattendus. Et c’est que le sens de l’humour fera à nouveau son apparition dans ce nouveau titre d’une franchise aussi connue.

Les options multijoueurs seront à la fois locales et en ligne, avec des modes compétitifs jusqu’à 8 joueurs et des modes coopératifs pour 2 et 4 joueurs. Bien sûr, sur les consoles Microsoft et Nintendo Switch, une option jusqu’à 8 joueurs sera activée en mode local, tandis que sur les consoles PlayStation, elle sera réduite à 4.

Inventez les meilleures figurines de bagarreur et frayez-vous un chemin à travers tous vos thèmes LEGO préférés dans le tout premier jeu de combat d’action en équipe de l’univers LEGO. Jouez avec vos amis à la maison ou dans le monde entier et découvrez comment vous affrontez vos rivaux », peut-on lire dans sa description officielle.

LEGO Brawls arrive sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch cet été 2022.

source | Jeux LEGO