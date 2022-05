Nintendo Switch atteint 107 millions de consoles vendues avec les premiers symptômes de fatigue

Nintendo Switch ajoute et continue. Dans le dernier rapport financier de la société, la console a atteint le chiffre de 107,6 millions d’unités vendues, dont 23,06 au cours du dernier exercice. Un chiffre qui en impose, mais qui représente une baisse de 20% par rapport à l’année dernière, au cours de laquelle il a réussi à en placer près de 29 millions dans des foyers à travers le monde. La contribution aux effectifs récoltés se répartit entre les modèles comme suit :

Switch Nintendo – 13,56 millions

Nintendo Switch Lite – 3,70 millions

Modèle OLED – 5,80 millions

La course pour devenir la console la plus vendue de l’histoire

Ces données placent l’hybride de Nintendo comme la cinquième console la plus vendue de l’histoire et loin d’en rester là, son objectif pour l’année universitaire 2022/23 semble être de faire un bond dans le classement et de se classer troisième. La PS4 est quatrième avec environ 117 millions, et Game Boy (version Color incluse) ferme le podium avec environ 119 millions d’unités vendues. S’il complète ses prévisions, fixées à 21 millions, Switch parachèvera l’exploit et n’aura devant lui que Nintendo DS et PlayStation 2. Va-t-il lui donner du gaz ?

L’année avec le plus de jeux Nintendo vendus

Ce qui n’a pas empiré, c’est la vente de logiciels. Tout le contraire. Les consoles Nintendo ont clôturé l’année avec le plus grand nombre de jeux vendus de son histoire. Ils ont dépassé le record de l’an dernier avec une hausse de 1,5 % et placé la barre à 235,07 millions. Le meilleur exemple de l’état de santé dont jouissent ses sagas se trouve dans Pokémon. La société de Kyoto a lancé deux épisodes de la série en seulement deux mois… et les résultats sont impressionnants.

Pokémon Brilliant Diamond et Glittering Pearl se sont vendus à 14,65 millions d’unités en seulement 5 mois et sont déjà devenus les remakes les plus réussis de l’histoire. Mais Pokémon Legends : Arceus est allé encore plus loin et accumule 12,64 millions en seulement 2 mois, plus précisément entre le 28 janvier et le 31 mars 2022. Des chiffres incroyables qui ne sont rien d’autre que la norme au sein de la famille Nintendo. D’autres versions récentes comme Kirby and the Forgotten Land et Metroid Dread sont devenues les tranches les plus vendues de leurs sagas respectives, qui ne sont pas exactement inconnues. C’est ainsi que se signe une autre année de cette génération rêvée pour Nintendo.

source | Nintendo