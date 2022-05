Pokémon GO – Water Festival Event : date, bonus, nouvelles rencontres et Lapras avec une écharpe

Après l’événement Aventures Aériennes et face à la première grosse canicule de la saison, Pokémon GO a annoncé un nouvel événement rafraîchissant qui devrait tous vous être familier. Nous nous référons au Pokémon GO Water Festival, qui se tient depuis plus de cinq ans. L’édition de cette année apporte avec elle les débuts d’Araquanid, de Dewpider et… de Lapras en foulard ! Qui ne veut pas d’un Lapras avec une écharpe ? Et… c’est pas chaud ? Levons les doutes et passons rapidement en revue ensemble tous les détails de cet événement, y compris sa date, son heure et son contenu bonus.

Fête de l’Eau 2022 dans Pokémon GO : quand est-elle célébrée ?

La Fête de l’Eau 2022 aura lieu du jeudi 12 mai 2022 à 10h00 au vendredi 20 mai 2022 à 20h00 (toujours heure locale).

Cet événement comprend un défi global que nous devons surmonter avec le reste des entraîneurs et qui consiste à capturer tous les Pokémon de type Eau possibles pour gagner des récompenses communes. Le challenge commencera un peu plus tôt, le 11 mai 2022 à 22h00, et durera un peu plus longtemps, jusqu’au samedi 21 mai 2022 à 10h00.

De la même manière et dans le cadre de la saison d’Alola dans Pokémon GO, une nouvelle enquête spéciale sera disponible à partir du 10 mai 2022 à 10h00.

Pendant l’événement, nous pouvons également débloquer de nouveaux éléments pour l’avatar.

Pokémon GO Water Festival en 2022 : tous les bonus, œufs, rencontres et raids

Les modules Rainy Lure que nous activons pendant l’événement dureront deux heures.

Hatching Eggs rapporte un double Candy.

Tous les Pokémon aquatiques peuvent émerger des Œufs de 7 km :

D’autre part, dans les tâches de recherche sur le terrain, nous recevrons une méga-énergie de Gyarados et Blastoise pour avoir atteint les objectifs et nous rencontrerons les Pokémon suivants :

Voici la liste des rencontres potentielles (chacune d’entre elles avec l’option d’être brillante ou variocolor):

Et enfin, les Pokémon que l’on peut capturer lors des raids :

