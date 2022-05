Dragon Ball Super : Super Hero sortira dans les salles espagnoles cet été

Nous avons un nouveau programme pour cet été ! Crunchyroll vient de confirmer que ce sera lui-même qui se chargera d’amener le nouveau film Dragon Ball dans les salles du monde entier. Produit par Toei Animation, écrit par Akira Toriyama et intitulé Dragon Ball Super : SUPER HERO, le film débarquera dans les salles « l’été prochain » à la fois en version originale et doublé en Français.

Crunchyroll, la célèbre plateforme de streaming spécialisée dans l’anime, a assuré qu’elle annoncerait les dates précises, la distribution des voix, l’ouverture des réservations de billets et d’autres détails dans un avenir proche, nous devrons donc rester à l’écoute de ses chaînes.

L’esprit de l’Armée du ruban rouge vit dans ces deux androïdes ultimes qui se font appeler « super-héros ».

Crunchyroll sortira Dragon Ball Super: SUPER HERO dans les cinémas du monde entier plus tard cette année !

Ce sera le deuxième film Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super: SUPER HERO est le deuxième film Dragon Ball Super et le vingt et unième de l’anime. Au Japon, il sortira le 11 juin 2022, donc si Crunchyroll tient parole et nous l’apporte cet été, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps. C’est ainsi que se lit le premier synopsis de son argumentaire, situé dix ans après la défaite de Majin Boo et après les événements du film Dragon Ball Super : Broly :

« Goku a détruit le ruban rouge à l’époque, mais maintenant certains de ses membres sont revenus et ont commencé à préparer leur revanche avec deux nouveaux androïdes : Gamma numéro 1 et Gamma numéro 2. Lorsqu’il le découvre, Piccolo s’infiltre dans la base militaire et une fois là, il découvre l’existence de l’arme ultime. Il découvre également que Pan, la petite-fille de Goku, a été kidnappée, forçant Gohan à venir à son secours. Lorsqu’il se joindra à l’action, une super bataille sans précédent commencera dans laquelle Goku finira par jouer. un rôle central. »

source | CrunchyrollTwitter