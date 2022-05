La FIFA dira au revoir à EA Sports en 2023 ; EA Sports FC arrive

FIFA 23 sera le dernier opus du populaire simulateur Electronic Arts. L’entreprise américaine mettra fin à sa collaboration avec la plus haute instance du football mondial à partir de juillet 2023, date à laquelle elle commencera à s’appeler par un autre nom. EA Sports FC est le titre choisi pour ce qu’ils appellent « la nouvelle ère » des jeux vidéo.

EA Sports FC sera le nouveau nom de la franchise FIFA à partir de 2023

« Après près de 30 ans à créer des expériences de football interactives qui définissent le genre, une nouvelle ère passionnante est sur le point de commencer », déclare Cam Weber, vice-président exécutif et directeur général d’EA Sports. « L’année prochaine, EA Sports FC deviendra l’avenir du football EA Sports. Avec nos plus de 300 licences dans le sport, nous sommes prêts à porter les expériences mondiales du football vers de nouveaux sommets, au nom de tous les fans de football de la planète. »

Weber promet qu’EA Sports FC maintiendra les mêmes « grandes expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes » que dans FIFA, y compris Ultimate Team, Pro Clubs, Career Mode et Volta Football. En outre, il met en évidence les licences exclusives qui resteront en sa possession, telles que la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A et MLS, entre autres.

« Cette nouvelle plateforme indépendante apportera de nouvelles opportunités pour innover, créer et évoluer », révèle Weber. « C’est plus qu’un simple changement de symbole. En tant qu’EA Sports, nous nous engageons à faire en sorte qu’EA Sports FC soit un symbole de changement. » Parmi leurs projets futurs, ils entendent « augmenter le nombre de sponsors » pour « élargir l’authenticité de l’expérience ».

FIFA 23 confirme le contenu de la Coupe du monde 2022

La déclaration se termine mais pas avant de mentionner spécialement FIFA 23, qui arrivera cette année en tant que dernier opus de la saga. Weber commente que l’épisode 2022 sera « le jeu le plus ambitieux jamais créé » depuis qu’ils ont utilisé le nom de la FIFA. Il confirme qu’il aura du contenu de la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar en novembre prochain. « Nous nous engageons à faire du prochain FIFA le meilleur que nous ayons jamais créé, avec bien plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu de Coupe du monde, d’équipes, de ligues, de compétitions et de joueurs que tout autre FIFA à ce jour. »

Source : EA Sports