Star Wars Ahsoka commence la production | Que sait-on du spin-off de The Mandalorian ?

En novembre 2021, Production Weekly a annoncé que le tournage de Star Wars : Ahsoka commencerait en mars 2021 ; plus tard, The Hollywood Reporter a précisé que ce serait en avril. Cependant, la date qu’ils ont partagée n’était pas tout à fait exacte, car Lucasfilm a annoncé que la production venait de commencer. Il l’a fait via les réseaux sociaux : « La production d’Ahsoka, une série originale de Star Wars, commence », soulignent-ils dans le message.

Le tweet est accompagné d’une photographie dans laquelle Rosario Dawson n’est pas considérée comme Ahsoka Tano. Il s’agit d’une image du décor et de la chaise du metteur en scène, qui apparaît avec le nom de la série gravé au dos. Autre détail intéressant, le chapeau qui pend sur le dossier de la chaise, signe d’identité de Dave Filoni, créateur du personnage et l’un des responsables de The Mandalorian et de tous les spin-offs de cette série :

Star Wars : Ahsoka ne fera pas ses débuts cette année sur Disney+, mais tout semble indiquer qu’il le fera dans le courant de 2023. Dans un rapport détaillé publié par Empire, Lucasfilm a confirmé que la série est prévue juste après la troisième saison de The Mandalorian. . Ce dernier poursuivra les expériences de Mando et Grogu après leurs épisodes dans Le The Book Of Boba Fett, le premier spin-off. The Mandalorian n’a toujours pas de date de sortie confirmée, mais le tournage est terminé et le calendrier Disney est répertorié comme un produit 2022.

Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano dans The Mandalorian.

Quand est-il fixé ?

Nous ne savons pas s’il y aura plusieurs chronologies ou flashbacks, bien que la série elle-même se déroule à peu près au même moment que The Mandalorian. En d’autres termes, les intrigues se dérouleront plusieurs années après les événements relatés dans Return of the Jedi. L’Empire Galactique n’existe pas en tant que tel, bien que sa mémoire reste encore indélébile dans toute la galaxie. La Nouvelle République a pris le pouvoir en tant que nouveau garant de la sécurité et de la paix, mais sa situation est compliquée ; les menaces qui pèsent sur elle, remarquables. La décomposition des troupes impériales se poursuit, malgré le fait que le Premier Ordre de la suite ne soit pas encore constitué.

Grogu et Mando dans une image de The Mandalorian.

Le synopsis d’Ahsoka : un méchant du passé

Ahsoka Tano recherche le Grand Amiral Thrawn, un personnage classique de l’ancien canon de Star Wars qui a été ressuscité dans le nouveau canon de Disney. En plus des romans, il apparaît dans Star Wars : Rebels et est mentionné dans l’épisode Ahsoka de The Mandalorian Season 2. Thrawn, de l’espèce Chiss, a le skin bleue et les yeux rougeâtres. Avec Dark Vador et Tarkin, il était l’un des principaux piliers de l’Empire de Dark Sidious. Les synopsis qui ont fuité évoquent également les retrouvailles entre Ahsoka et le disparu Ezra Bridger, l’un des personnages principaux de Rebels.

Grand amiral Thrawn dans Star Wars : Rebels.

Hayden Christensen revient-il dans le rôle d’Anakin Skywalker ?

Le lien entre Ahsoka Tano et Anakin Skywalker était si fort qu’il est impensable qu’il ne l’explore pas dans cette série. Pour le moment, Lucasfilm n’a pas confirmé la présence de Hayden Christensen, qui incarnait le jeune Skywalker dans les préquelles et qui reviendra désormais en tant que Vador dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi. Cependant, The Hollywood Reporter a déclaré il y a quelque temps que l’acteur faisait partie du casting. Dans Le The Book Of Boba Fett, la rencontre entre Ahsoka et Luke est pleine d’émotion et de symbologie.

Anakin Skywalker (Hayden Christensen) dans l’épisode III.

Le passé d’Ahsoka

Ceux qui n’ont vu que les films ne sauront pas qu’Anakin Skywalker a pris un Padawan à sa charge. Ahsoka Tano est née comme l’une des protagonistes de la série animée The Clone Wars, où elle est devenue l’un des personnages préférés des fans de la saga. La chimie entre maître et apprenti est évidente, tout comme leur tendance à contourner les règles. En fait, le Conseil Jedi a décidé qu’Anakin entraînerait Ahsoka pour essayer de lisser la tendance de l’autre à contourner les règles … cela n’a pas fonctionné. La femme Tugruta a quitté l’Ordre Jedi après avoir été faussement accusée d’avoir assassiné une personne. Il a survécu à l’Ordre 66 et a aidé la rébellion. Son histoire continue.

Ahsoka Tano dans La Guerre des Clones.