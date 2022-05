Quatre studios quittent le programme PlayStation Talents en raison de différences contractuelles

Broken Bird Games, Gatera Studio, Moonatic Studios et Tapioca Games, quatre des derniers développeurs sous l’égide de PlayStation Talents, ont annoncé leur séparation soudaine du programme par le biais d’une déclaration sur leurs réseaux sociaux. Il fait référence à des « différences dans l’exécution des obligations contractées », comme vous pouvez le lire ci-dessous :

Qu’est-ce que PlayStation Talents ?

PlayStation Talents se définit comme une initiative créée par Sony pour soutenir le développement de l’industrie du jeu vidéo en Espagne. C’est une plate-forme qui offre de la formation, de la publicité et du financement aux petits studios de notre pays. Il est ouvert aux nouvelles entreprises, étudiants et professionnels ayant facturé moins de 100,00 euros l’année dernière. Les équipes sélectionnées développent généralement un jeu vidéo pour consoles PlayStation pendant 10 mois au cours desquels on leur propose l’accès à différents espaces, kits de développement, marketing et collaborations avec différents partenaires du programme.

L’abandon des quatre études susmentionnées est donc une surprise, bien qu’aucun autre détail de ce qui s’est passé n’ait été révélé. « Notre expérience est l’une des nombreuses et nous savons que tous ceux qui sont passés par PS Talents n’ont pas terminé de la même manière », poursuit Broken Bird Games dans un tweet ultérieur. « Dans des situations comme celle-ci, nous savons qu’il est normal de se demander ce qui a pu se passer. Cependant, nous aimerions appeler la communauté à ne pas oublier la chose la plus importante pour les petits studios comme nous, leurs jeux. »

A l’occasion de ce dernier appel, nous vous laissons un lien vers les différents projets des quatre études impliquées, d’où les suivre et soutenir leurs propositions :

Mourning (Broken Bird Games) – Un jeu d’horreur psychologique à la première personne sur l’anxiété et la dépression liées à la perte d’un être cher.

Antro (Gatera Studio) : un puzzle musical 2.5D et une aventure de plateformes qui nous propose d’emporter un colis dans un mystérieux monde souterrain.

One Last Breath (Moonatic Studios): une autre aventure en 2,5 dimensions pour explorer un monde plein de secrets main dans la main avec Gaia, le dernier souhait de la nature.

Bienvenue à Empyreum (Tapioca Games): un jeu de société dans lequel nous devrons nettoyer un hôtel, chasser des fantômes et même prendre soin de bébés avec jusqu’à 4 amis dans une coopérative locale.

source | Jeux d’oiseaux brisés Twitter