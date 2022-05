Gotham Knights présente ses éditions standard, deluxe et collector

Avec un nouveau gameplay spectaculaire mettant en vedette Nightwing et Red Hood, Gotham Knights s’est réveillé de son sommeil et a lancé sa campagne de précommande. Le jeu arrivera le 25 octobre 2022 et sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X | S (pas pour PS4 et Xbox One, dont les versions sont basses à la dernière minute).

Gotham Knights aura trois éditions différentes (standard, de luxe et collector) qui auront chacune leurs propres avantages, principalement sous la forme de skins, de skins et de DLC. Une série de contenus téléchargeables pour rendre hommage aux bandes dessinées et aux séries d’animation les plus représentatives de la célèbre chauve-souris, comme Batman Beyond. Passons-les tous en revue :

Gotham Knights : bonus de précommande

Le premier est le premier. Juste pour la précommande, les joueurs recevront le skin 233 Kustom Batbike le jour du lancement, avec lequel personnaliser notre véhicule pour qu’il ressemble à sa première apparition officielle, il y a bien longtemps dans Detective Comics #233 en 1956. Vous pouvez voir le vélo en action sur ces lignes.

Qu’apporte Gotham Knights Standard Edition ?

L’édition standard de Gotham Knights est celle que vous assumez tous et vous permet d’acheter le jeu « nu » pour PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il sera disponible dans les magasins physiques et numériques au prix habituel. Lorsqu’ils seront disponibles, nous vous proposerons ici les liens pour leur achat sur les différentes plateformes.

Voici à quoi ressemblait la combinaison Batman Beyond dans Arkham Knight, pour vous donner une idée.

Qu’apporte Gotham Knights Deluxe Edition ?

De son côté, l’édition de luxe de Gotham Knights ajoute un DLC à l’équation, le pack de contenu téléchargeable Visionary. Celui-ci est composé d’une multitude d’objets skins inspirés de Batman Beyond, comme c’est le cas du susmentionné Beyond Suitstyle, le costume du Batman du futur.

Gotham Knights Édition Collector

Enfin, il y aurait le joyau de la couronne, l’édition collector de Gotham Knights. Il comprendra un emballage spécial, une clé à usage exclusif avec des fonctionnalités de réalité augmentée et un certificat d’authenticité, un livre d’art de 16 pages, une carte de Gotham City et une énorme figure de Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood. Évidemment, tout le contenu de l’édition de luxe et de la 233 Kustom viendrait s’y ajouter. On ne sait pas encore comment il sera mis en vente ni combien il coûtera, alors restez à l’écoute pour réseaux de jeu et, bien sûr, à Netcost.

source | Communiqué de presse