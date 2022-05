eFootball 2022 : les meilleurs et les moins chers jeunes joueurs de l’Ideal Team

eFootball 2022 a lancé l’équipe idéale dans le cadre de sa première saison. Son mode de jeu principal pour le moment, qui est une évolution de My Club dans PES, vous permet de signer du doigt n’importe quel joueur de la base de données. Si vous avez un entraîneur avec une prime jeunesse, idéalement, vous devriez construire votre club en fonction de l’académie. Nous partageons notre liste des joueurs de moins de 24 ans les plus remarquables et les moins chers que vous pouvez signer dès maintenant.

Meilleurs jeunes joueurs bon marché dans eFootball Dream Team 2022

ID: Take Kubo, 70 ans, 20 ans, Majorque RN, 12 000 GP

CT : Ibañez, 76 ans, 23 ans, AS Roma, 43 000 GP

MC : Camavinga, 75 ans, 19 ans, Madrid Chamartin B, 43 000 GP

ST : Sadiq, 71 ans, 24 ans, Almeria RB, 9 800 GP

CDM : Nico González, 72 ans, 19 ans, FC Barcelone, 18 000 GP

IE: Bryan Gil, 72 ans, 20 ans, Valencia BN, 17 000 GP

Député : Brahim Diaz, 76 ans, 22 ans, Milano RN, 43 000 GP

CT : Araujo, 77 ans, 22 ans, FC Barcelone, 64 000 GP

RB : Emerson, 76 ans, 22 ans, Tottenham WB, 43 000 GP

AD : Rodrygo, 77 ans, 20 ans, Madrid Chamartin B, 43 000 GP

CT : Eric García, 72 ans, 20 ans, FC Barcelone, 18 000 GP

Pourquoi jouer avec de jeunes joueurs dans eFootball Dream Team 2022 ?

Le choix des jeunes joueurs n’est pas le fruit du hasard. Tout dépendra du directeur technique que vous aurez choisi pour votre équipe. Au-delà des styles de jeu, chaque entraîneur a un bonus d’expérience pour une certaine niche de joueurs. Des hommes comme Naggelsmann, par exemple, offrent jusqu’à 100 % d’expérience bonus aux joueurs de moins de 24 ans.

Mais il y a aussi d’autres raisons de choisir la carrière. La plupart des jeunes joueurs ont le potentiel le plus large du jeu. Le plafond global pour ces derniers se termine à 47 niveaux ; le niveau supérieur vous donnera deux points à dépenser à la fois pour vos styles et pour la famille de statistiques principale. et, vous choisissez à la main comment vous voulez qu’ils progressent.

Ils recevront des points d’expérience après avoir joué un match ou grâce à une formation personnalisée, qui sont généralement réalisées dans le cadre d’événements et de promotions. C’est pourquoi il est si important d’avoir un entraîneur dédié à la promotion de votre club : vous ne dépendrez que de vos performances sur le terrain. Carte avec tête.

Source : eFootball 2022