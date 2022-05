Doctor Strange 2 Writer découvre la vérité sur les rumeurs de Tom Cruise en tant qu’Iron Man

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le nouveau film de Marvel Studios qui balaie actuellement le box-office dans les salles du monde entier, nous propose un voyage à travers le multivers Marvel avec Doctor Strange et América Chávez comme protagonistes principaux, bien que le nouveau UCM proposition ne renonce pas à des camées saisissants de personnages d’autres univers. Et au cours des derniers mois et après les premiers trailers et spots, plusieurs rumeurs ont émergé qui pointaient vers l’apparition de certains personnages, parmi lesquels, une version d’Iron Man incarnée par Tom Cruise sous le manteau de Superior Iron Man. Le film, Michael Waldron, s’est exprimé ouvertement sur cette rumeur, assurant qu’ils étaient au courant de celle-ci et des souhaits des fans.

« Il n’y a pas de matière coupée de Tom Cruise »

C’est ainsi que le médium Rolling Stone le reprend après avoir interviewé l’auteur principal de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, assurant que ladite rumeur était totalement inventée, née des souhaits d’une certaine partie du fandom, bien qu’il assure également qu’il était un sujet dont il parlait avec Kevin Feige à l’époque, comme une possibilité parmi tant d’autres.

Fan art de Tom Cruise en tant que Superior Iron Man

« et, c’était totalement inventé. Je veux dire, il n’y a pas de coupe Tom Cruise. Mais j’adore Tom Cruise, et à un moment donné, j’ai dit au président de Marvel Studios, Kevin Feige, quelque chose comme : « Pourrions-nous avoir Iron Man de Tom Cruise ? Je me souviens avoir lu il y a longtemps dans Ain’t Cool News que Tom Cruise allait être Iron Man. »

Dans l’ensemble, Waldron assure qu’ils ont parlé de la possibilité d’avoir Tom Cruise, même si c’est quelque chose qui ne s’est pas produit en raison de son manque de disponibilité au niveau de l’agenda ; même Marvel ne l’a pas contacté : « Je ne pense pas. Je ne pense même pas que ce serait devenu une option en raison de sa disponibilité », conclut le scénariste sur la possibilité réelle d’avoir Cruise en caméo.

