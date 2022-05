Pokémon Legends : Arceus bat des records et la saga s’est vendue à près de 35 millions l’an dernier

La saga Pokémon a 25 ans d’histoire derrière elle et plus de deux fois plus de jeux, mais elle semble traverser son meilleur moment. C’est du moins ce qu’indiquent leurs chiffres dans le dernier rapport financier de Nintendo. Dans celle-ci, cette deuxième jeunesse se traduit par près de 35 millions de jeux vendus au cours des douze derniers mois, dans lesquels elle a montré que les règles ne s’appliquaient pas à elle. Game Freak et The Pokémon Company sont allés à l’encontre de tout conseil marketing possible en publiant deux épisodes de la série en seulement deux mois… mais la décision n’aurait pas pu être meilleure pour eux.

Pokémon Brilliant Diamond et Glittering Pearl se sont vendus à 14,65 millions d’unités en seulement 5 mois et sont déjà devenus les remakes les plus réussis de l’histoire. Et attention car si leur nombre est impressionnant, ceux de Pokémon Legends : Arceus font peur. Cette livraison compte 12,64 millions en seulement 2 mois, depuis son lancement le 28 janvier 2022 et le rapport collecte les données jusqu’au 31 mars. C’est la meilleure première de tous les temps et suivant une progression logique, qui n’est pas la même, nous parlons du fait qu’il pourrait enfin y avoir un jeu qui anticipe Pokémon Rouge / Vert / Bleu, dont 31,38 millions ont couronné la liste des ventes de la saga depuis 1998.

Dire qu’en 2021, nous avons également eu New Pokémon Snap (2,40 millions d’exemplaires vendus), un jeu de photographie Pokémon pour Switch inspiré du classique Nintendo 64 du même nom, et Pokémon Unite, une proposition plus moderne qui a introduit la série dans le genre MOBA . , tellement à la mode en ces temps de League of Legends, Dota 2 et SMITE. C’est-à-dire qu’au total quatre jeux Pokémon ont été publiés l’année dernière, sans aucun signe de fatigue dans les ventes de la série.

Generation IX se déroulera en Espagne

Dans un autre ordre d’idées, cette année 2022 ne sera pas à l’usage exclusif de Pokémon Legends : Arceus. Nintendo n’a pas perdu de temps et a confirmé il y a quelques mois que la nouvelle génération est déjà en route. On parle de Pokémon Scarlet et Purple, deux autres livraisons prévues fin 2022 sur Nintendo Switch. Ils seront chargés d’inaugurer la neuvième génération de créatures Pokémon et pour la première fois de l’histoire, ils auront une région située en Espagne.

Scarlet et Purple mélangeront la proposition traditionnelle (salles de sport et Pokémon League) avec les nouveautés des opus les plus récents (voir les cas de la zone sauvage de Sword and Shield ou la mécanique de Hisui, le monde de Pokémon Arceus). En d’autres termes, nous pouvons explorer d’énormes niveaux par terre, mer et air, et presque mieux, car nous ne pouvons pas être plus excités de parcourir les scénarios qui apparaissent déjà dans sa première bande-annonce. Et si la Sagrada Familia comme gymnase Pokémon, les moulins à vent de Castille sur leurs nouveaux itinéraires, le désert d’Almería, la Plaza Mayor de Madrid, les références au flamenco et à Gaudí… Voir c’est croire.

source | Nintendo