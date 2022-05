Bad Bunny parle pour la première fois d’El Muerto de Marvel : « Ce film va être épique »

Bad Bunny, le célèbre chanteur et auteur-compositeur portoricain, a récemment fait la une de l’actualité des super-héros avec la confirmation de son rôle principal dans El Muerto, l’un des prochains films Marvel avec Sony Pictures dans le cadre du Spiderverse, nouvelle qu’il a surpris tout le monde à la fois pour le personnage lui-même – totalement secondaire dans les dessins animés de Spider-Man qui n’est apparu que dans quelques incontournables – et pour l’interprète. Maintenant, Bad Bunny lui-même a réagi pour la première fois à son prochain projet de film dans une récente interview avec Apple Music, où il a parlé d’El Muerto et de son retour sur scène.

Bad Bunny assure qu’El Muerto « sera épique »

Et c’est que Bad Bunny n’est pas étranger à l’industrie hollywoodienne; Sans surprise, il est déjà apparu dans plusieurs blockbusters, tels que la série Netflix Narcos ou Fast & Furious 9, ainsi que jouer un meurtrier sur la piste de Brad Pitt dans le prochain blockbuster estival de cette année, Bullet Train. Bien qu’il laissera bientôt derrière lui des rôles secondaires pour jouer dans un film de super-héros entier en tant qu’El Muerto.

« Ce film va être épique. Je ne peux toujours pas y croire. Je suis très fier parce que mon travail m’a donné l’opportunité d’être le premier héros latino à jouer dans un film. Les téléspectateurs vont être fiers de mon travail », assure Bad Bunny lui-même à Apple Music dans le clip vidéo que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes, en plus d’assurer que les fans seront surpris lorsqu’ils verront sa transformation en ledit personnage.

Maintenant, nous allons voir quelle version d’El Muerto Sony Pictures met à l’écran, puisqu’au premier abord Bad Bunny ne correspond pas à l’archétype d’un combattant imposant et musclé. The Dead arrivera dans le futur avec d’autres projets du soi-disant Spiderverse de Sony avec Kraven the Hunter et Madame Web, dont les productions sont beaucoup plus avancées. A tel point que le film de Kraven est déjà en pleine production avec Aaron Taylor-Johnson.

source | Apple Musique