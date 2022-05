Pokémon Brilliant Diamond et Glittering Pearl sont les remakes les plus vendus de la saga

Journée de reporting financier. Les sociétés font le point et détaillent les ventes de l’exercice 2021, qui s’est terminé le 31 mars 2022. Nintendo a annoncé avoir distribué 12,64 millions d’unités de Pokémon Legends : Arceus, le titre le plus récent de la marque. Une autre des données les plus intéressantes est que Pokémon Glittering Diamond et Glittering Pearl pour Nintendo Switch sont devenus les remakes les plus vendus de toute la saga. Au total, 14,64 millions d’exemplaires.

Nintendo et The Pokémon Company ont révélé début décembre que les deux éditions avaient dépassé les 6 millions d’exemplaires distribués. Cela signifie qu’en un peu plus de trois mois, ce chiffre a non seulement doublé, mais a encore augmenté. La vie commerciale de ces produits est toujours d’actualité, bien que l’entreprise prépare déjà le prochain volet principal de la saga.

Pokémon Purple and Scarlet est prévu pour fin 2022

La date de sortie exacte n’a pas encore été confirmée, mais Gamefreak continue de travailler sur Pokémon Scarlet et Purple, les éditions qui inaugureront la 9e génération de créatures. Le studio japonais revient dans le présent avec un jeu vidéo dont la région sera basée sur l’Espagne. La production suit les traces de Pokémon Legends : Arceus et nous permettra de visiter un monde qui fera « un grand pas en avant » en termes d’extension et de sa conception comme un « monde ouvert plein de vie ».

Pokémon Shiny Pearl et Shiny Diamond ont été développés par l’ILCA sous la supervision de Gamefreak lui-même. Le jeu modifie ses graphismes et change certains aspects comme le rythme des combats, mais c’est un remake qui respecte complètement l’original, ce qui en pratique fait qu’il n’y a pas trop de nouveautés. Vous pouvez lire notre analyse ici.

source | Nintendo