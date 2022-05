La PS5 s’est vendue à 19,3 millions dans le monde, moins que prévu

Sony Interactive Entertainment a annoncé les résultats financiers de l’exercice 2021. Dans son rapport, la société japonaise indique que 19,3 millions de PS5 ont déjà été distribuées dans le monde, un chiffre qui ne répond pas aux attentes initiales. Les ventes au cours de cette période ont été de 11,5 millions de consoles, alors que l’objectif était d’atteindre 14,8 millions au cours de cet exercice, qui s’est terminé le 31 mars 2022.

PlayStation prévoyait d’expédier près de 15 millions de consoles, tout comme elle l’avait fait avec son prédécesseur au cours de la même période. Cependant, la situation de la crise des semi-conducteurs ne s’est pas encore apaisée et il ne semble pas qu’elle le fera à court terme. Depuis la sortie des machines de nouvelle génération, Microsoft et Sony ont souffert de pénuries de consoles, incapables de répondre à la demande des consommateurs.

L’entreprise a fait part d’un certain optimisme pour le nouvel exercice, qui se terminera en mars 2023. Elle s’est dite confiante de pouvoir distribuer près de 18 millions d’unités d’ici la fin de cette période. Dans le même temps, les Japonais ont indiqué n’avoir distribué que 100 000 consoles PlayStation 4. Les ventes totales s’élèvent au chiffre non négligeable de 117 millions d’euros.

Rapport financier PlayStation.

Ventes de jeux et abonnés PS Plus

Entre les jeux PS4 et PS5, 70,5 millions de jeux vidéo ont été vendus au cours du quatrième trimestre (le précédent, 61,4 millions). Tout au long de l’exercice 2021, 303,2 millions d’unités ont été distribuées, un chiffre inférieur d’une année sur l’autre (338,9 millions au cours de l’exercice 20)

Quant au service PlayStation Plus, Sony a révélé qu’à la fin du mois de mars 2022, il y avait 47,4 millions d’abonnés, un peu moins que les 47,6 millions d’utilisateurs qui étaient abonnés l’exercice précédent. La firme japonaise s’apprête cependant à renverser la vapeur avec le nouveau PS Plus, qui offrira des avantages différents selon le tier choisi. Par exemple, l’abonnement Premium fusionne PS Now, qui cessera de fonctionner en tant que service autonome lorsque le nouveau PS Plus sera disponible en juin.

source | PlayStation, VGC