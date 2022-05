Lost Ark: tout sur sa grande mise à jour de mai avec une nouvelle classe, un raid de horde et plus

Lost Ark a détaillé sa feuille de route pour les mois d’avril et de mai il y a un peu plus d’un mois ; Maintenant, bien avant le mois de mai 2022, toutes les nouvelles de sa prochaine mise à jour majeure sont arrivées, ce qui élargira le contenu d’un MMORPG d’action qui ne cesse de croître. Et parmi les principales nouveautés se distinguent le nouveau raid Valtan, la nouvelle classe Destroyer, de nouvelles missions et activités, des skins inédits et de nombreuses corrections de bugs pour stabiliser davantage le jeu Amazon Game Studios.

Lost Ark : toute l’actualité du patch de mai

Ainsi, le nouveau raid Valtan permettra à huit joueurs courageux et préparés de relever leurs défis exigeants, une mission dans laquelle la coopération sera vitale pour s’en sortir vivant. Bien entendu, pour y accéder, il faudra avoir atteint le niveau d’objet 1415 en Normal et le niveau 1445 en Difficile. Heureusement, il vous proposera des portes de contrôle pour sauvegarder votre progression.

D’autre part, les Assauts des Gardiens vous permettront d’affronter une nouvelle et dangereuse créature, Deskaluda, avec laquelle vous pourrez vous battre seul ou en groupe jusqu’à 4 joueurs. Cela nécessitera un niveau d’objet de 1415 avec des accessoires de niveau héritage en récompense.

De plus, une nouvelle classe arrive avec Destroyer, un personnage armé d’un marteau imposant qui fera des ravages dans les rangs des ennemis, avec la possibilité de modifier la gravité tout en impactant les rivaux.

Enfin, de nouvelles quêtes dans le sud de Berne et des matchs d’assaut contre Sylmael sont ajoutés. Il n’y aura pas de pénurie de nouveaux skins d’été et une bonne poignée de corrections de bugs et d’améliorations d’interface telles que des activités quotidiennes et hebdomadaires terminées, des améliorations du marché et de la maison de vente aux enchères et bien plus encore.

source | SourireGate