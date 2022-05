WD_Black SN850X NVM2 SSD, le disque qui prédit ce qui va arriver dans le jeu

Après un récap sur les technologies liées aux disques durs et surtout montrant comment l’usage du stockage a changé après la consolidation du cloud, Western Digital a annoncé son nouveau linéaire à travers une présentation numérique qui a eu lieu à midi ce 9 mai 2022.

Plus de capacité dans le cloud et des SSD plus rapides

Pour répondre aux exigences de consommation de données dans le cloud, la marque californienne a présenté ses disques Ultrastar DC HC560 d’une capacité de 20 To, l’Ultrastar DC HC570 de 22 To et le DC HC670 de 26 To. Tous intègrent des technologies qui améliorent considérablement le flux de données pour les nouvelles exigences du marché.

Du côté des disques SSD, ils ont présenté les Ultrastar DC ZN540 et Ultrastar DC SN650 PCIe 4.0 de 2,5 pouces, ce dernier d’une capacité allant jusqu’à 16 To.

Améliorer le travail hybride

En mettant l’accent sur le travail hybride ou à domicile, WD a également présenté ses nouveaux SSD pour PC SN740 avec des capacités allant de 256 Go à 2 To disponibles en M2.2280, M.2 2243 et M2. 2230 avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 5150 Mo/s.

Pour les consommateurs professionnels

Au milieu de la présentation, ils ont présenté leur SSD linéaire Pro Blade NVMe modulaire. Ce système vous permet d’utiliser des disques SSD avec le Pro Blade Transport comme disque USB ou via la Pro Blade Station, une sorte de bureau modulaire qui vous permet de travailler avec jusqu’à 4 SSD.

Et pour les joueurs

À la fin de cette présentation, ils ont dévoilé le nouveau SSD WD_Black SN850X NVM2 qui peut être trouvé avec et sans dissipateur thermique dans des capacités allant jusqu’à 4 To. Ce SSD aura une charge prédictive qui cherche à réduire les temps de chargement dans les jeux, ceci grâce à une intelligence artificielle incluse qui prédit et anticipe ce qui arrive dans le jeu.

Il inclura également un algorithme permettant de gérer les températures pour des sessions de jeu plus stables et cohérentes. Un autre ajout est la refonte de son firmware qui réduira la latence du jeu.

Mode de jeu 2.0

Ces SSD peuvent être personnalisés grâce à un logiciel spécialisé qui permet de surveiller la température, la capacité, les performances, entre autres.

Bientôt, la marque annoncera les prix et la disponibilité de ces unités.