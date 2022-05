Chris Pratt enfile le costume Navy SEAL dans les premières images de The Terminal List

Amazon dévoile les premières images de The Terminal List, la nouvelle série Prime Video basée sur le roman populaire de Jack Carr, dont la première est prévue le 1er juillet avec 8 épisodes mettant en vedette Chris Pratt, qui incarnera le soldat James Reece.

Tout ce que nous savons sur la liste des terminaux

Pratt ne prendra pas seulement les rênes de la série devant la caméra, mais aussi dans les coulisses. Il fait partie de l’équipe de production exécutive aux côtés de Jon Schumacher, Antoine Fuqua, Jack Carr, Daniel Shattuck et David DiGilio. En effet, ce dernier sera également showrunner et scénariste.

« The Terminal List suit James Reece après que tout son peloton de marine soit tombé dans une embuscade dans une opération à haut risque », révèle le producteur dans un communiqué de presse. « Cependant, alors que de nouvelles preuves apparaissent, Reece découvre que des forces obscures travaillent contre lui, mettant non seulement sa vie, mais aussi ceux qu’il aime, en danger. »

Pratt sera rejoint par des acteurs de haut vol dans un répertoire de haut niveau : Jared Shaw (Ernest Vickers), JD Pardo (Tony Layun), Tyner Rushing (Liz Riley), LaMonica Garrett (Comandante Bill Cox), Christina Vidal (Mac Wilson ) , Nick Chinlund (Amiral Pillar), Tom Amandes (Vic), Remi Adeleke (Terrell ‘Tee’ Daniels), Arlo Mertz (Lucy Reece), Anouar H. Smaine (Salah), Matthew Rauch (Capitaine Howard), Conor Sherry ( TJ Howard), Scott C. Roe (Hargrove), Hiram A. Murray (Jackson) et Justin Garza (Víctor Ramirez), entre autres. Constance Wu et Taylor Kitsch sont d’autres noms importants.

Comme nous l’avons dit, la série est basée sur le premier roman de Jack Carr, qui était Navy SEAL pendant sa période active. The Terminal List fait partie d’une collection qui comprend True Believer, Savage Son et The Devil’s Hand. Le dernier chapitre, In The Blood, arrivera cette année.

Source : communiqué de presse (Prime Video)