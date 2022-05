Nightmare of Decay, le fan de Resident Evil qui pointe les classiques pour moins cher qu’un Big Mac

Le catalogue Steam est si vaste que de nombreux jeux qui méritent d’être signalés sont cachés. Parmi eux, on trouve Nightmare of Decay, un titre qui se définit comme un « jeu d’action et d’horreur à la première personne » développé par une seule personne. Checkmaty, son créateur, a lancé le 3 mai la version 1.0 à un prix dérisoire : pour 3,99 euros vous revenez dans un manoir à la saveur de la formule Resident Evil.

Voici Nightmare of Decay, maintenant disponible sur Steam

« Après vous être endormi une nuit, vous vous réveillez pris au piège dans un manoir infesté de zombies, de psychopathes fanatiques et d’une foule d’autres horreurs », note Checkmaty dans la description officielle. « Vous devez utiliser une variété d’armes et des ressources limitées dans une bataille brutale pour survivre tout en échappant au cauchemar… ou mourir en essayant. »

Son seul responsable explique que la proposition s’articule autour de trois clés : explorer, combattre et survivre. En fait, dans le dernier, il appelle les fans à la recherche « d’une expérience de survie hardcore ». Au moment d’écrire ces lignes, il a une note globale « très positive » dans le système d’examen Steam. Un total de 399 avis d’utilisateurs recommandent d’y jouer.

« C’est un excellent jeu indépendant dans la veine de Resident Evil 1, Silent Hil, et avec un soupçon de Resident Evil 4 et Cry of Fear », écrit DarkGriffen dans sa critique. « Il faudra probablement environ 2 à 3 heures à l’utilisateur moyen pour terminer la campagne, et c’est bien rythmé. Après l’avoir terminé, vous disposez de quelques modes de jeu optionnels. Parmi ces modes, un mode qui génère aléatoirement la localisation des ennemis et certaines salles de l’aventure se démarque. « Dans l’ensemble, si vous êtes un grand fan d’horreur de survie classique, essayez-le », conclut-il.

Nightmare of Decay est optimisé pour les équipes modestes. Son minimum pointe vers Windows 7 avec 2 Go de RAM, un processeur Dual Core et 1 Go d’espace libre sur le disque dur. Dans son profil Steam, vous trouverez une démo au cas où vous ne seriez pas encore convaincu.

Source : Vapeur