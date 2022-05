Dead Space présentera pour la première fois le Frostbite « nouvelle génération » ce jeudi 12 mai

Le remake de Dead Space partagera des nouvelles avec le reste de la communauté dans sa nouvelle présentation, intitulée Crafting the Tension, ce jeudi 12 mai à 19h00 (CEST). EA Motive se concentrera sur les aspects artistiques du projet et sur l’approche créative qu’ils suivent pour plonger le joueur dans la terreur de l’USG Ishimura. Par ailleurs, Electronic Arts souligne dans un communiqué que les premières images de la dernière version du moteur graphique Frostbite seront diffusées sur PS5, Xbox Series X|S et PC, leurs plateformes.

L’éditeur explique que la version de Frostbite qu’utilisera le remake de Dead Space « cherche à faire un saut » dans le visuel tout en refaisant « les environnements, les personnages, les effets visuels, l’éclairage et bien plus encore » de l’opus original. La présentation peut être suivie via la chaîne officielle du jeu sur YouTube ou sur la chaîne du studio sur Twitch. Pour sa part, le jeu fera ses débuts au début de 2023.

A quelle heure aura lieu la présentation de Dead Space dans le monde entier ?

N’oubliez pas que l’événement débutera le 12 mai à 19h00 (CEST). Vérifiez l’heure en fonction de votre créneau horaire ci-dessous.

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

