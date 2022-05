Graphiques du futur : la nouvelle démo technologique terrifiante d’Unreal Engine 5

Nous savons tous que cette génération a commencé avec un moteur grippé et roule toujours vite. Vu le manque de stock de PS5 et Xbox Series (il n’y aura pas de consoles avant 2024), la plupart des développeurs préfèrent que leurs jeux sortent sur toutes les plateformes possibles, qu’elles soient neuves ou anciennes, et on s’habitue à des projets intergénérationnels qui ne le font pas. finir d’exploiter le potentiel technologique des machines. Il y a même ceux qui ont perdu la foi et pensent déjà qu’il n’y a pas beaucoup de place à l’amélioration au niveau graphique. Ha!

Nous vous apportons un nouvel affichage d’Unreal Engine 5. Une démonstration technique de ceux qui enlèvent le hoquet. Ou en d’autres termes, un regard sur les graphismes du futur. Utilisant le nouveau moteur des parents de Fortnite, plusieurs développeurs ont recréé la gare Etchū-Daimon au Japon, et le résultat est on ne peut plus impressionnant. Un véritable festival d’effets de lumière, de textures et de reflets. C’est imaginer un jeu d’horreur se déroulant dans un tel endroit et nous donner la chair de poule.

Unreal Engine 5 et Unreal Engine 5 pic.twitter.com/QFAekoqKga — ユルクヤル、外国人から見た世界 (@Yurukuyaru) 9 mai 2022

Unreal Engine 5, le moteur graphique du futur

Le nouveau The Witcher, Kingdom Hearts 4, le prochain Tomb Raider, STALKER 2, Dragon Quest XII, Senua’s Saga : Hellblade 2… De plus en plus de jeux confirment fonctionner avec le moteur graphique d’Epic Games. Appelé à dominer la génération, tout comme Unreal Engine 3 l’a fait à l’époque de la PS3 et de la Xbox 360, il y a quelque temps, nous avons décomposé les 5 clés du nouveau moteur dans un petit rapport. Vous pouvez y lire les principales raisons pour lesquelles il devient le choix préféré des développeurs.

Pour en revenir à la démo d’aujourd’hui, qui ressemble parfois à un film d’action en direct, la question est de savoir quand en arriverons-nous là ? Nos consoles « toutes neuves » à 500 euros le verront-elles ? Sera-t-il le terrain de jeu exclusif de la race privilégiée des maîtres PC ? Croisons les doigts pour que nous n’ayons pas à attendre longtemps avant d’avoir entre nos mains des projets comme celui-ci qui nous dissiperont nos doutes.