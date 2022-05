Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) a un jeu gratuit pour la réalité virtuelle créé par des fans

Pour tous les fans de Shingeki qui escaladent les murs en attendant la fin de l’anime, nous vous présentons Attack on Titan VR. Il s’agit d’un jeu de réalité virtuelle réalisé par trois fans de la saga (et développeurs de jeux talentueux) qui nous permet de nous sentir aussi incompétents qu’Eren, Mikasa et Armin la première fois qu’ils sont montés dans leur équipe respective de manœuvres en trois dimensions.

Cela n’entrera peut-être pas dans vos yeux, mais sur un cheval cadeau… Le jeu peut être téléchargé gratuitement à partir de ce lien et est souvent mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Le dernier patch, pour vous donner une idée, a ajouté un tutoriel, la possibilité de monter à cheval et des lignes vocales pour les personnages tirés de l’anime lui-même. Il est compatible avec presque toutes les lunettes de réalité virtuelle : Oculus Rift, Quest, HTC Vive, Valve Index et Windows Mixed Reality. Si vous l’essayez et qu’elle vous convainc, n’hésitez pas à soutenir le projet et à faire un don à ses concepteurs, Slavkaskola en tête.

Tous les jeux Shingeki no Kyojin

Si le contraire se produit et que la proposition ne vous convient pas, rappelez-vous que Attack on Titan VR n’est qu’un des nombreux jeux qui existent déjà basés sur l’anime populaire. Koei Tecmo et Spike Chunsoft nous ont donné jusqu’à six autres titres de la saga dans le passé. Des jeux pour tous les goûts et toutes les plateformes. Le plus récent a obtenu un 7,7 sur Netcost, donc ils ne manquent pas non plus de qualité. Ici, nous vous laissons la liste complète: