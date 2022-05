Tous les détails sur la Pokémon GO Safari Zone à Séville

Séville deviendra la capitale de Pokémon GO le week-end prochain. Entre le 13 et le 15 mai, le parc Alamillo sera le coin où les fans des jeux The Pokémon Company et Niantic pourront partager la première zone Safari en Espagne en 2022.

À quoi peut-on s’attendre de la Pokémon GO Safari Zone de Séville ?

La Pokémon GO Safari Zone permet à la communauté de se rendre à l’un des points de rendez-vous officiels que Niantic a lors du cours annuel. Pendant les 3 jours, vous pourrez capturer des Pokémon spécifiques dans leurs versions brillantes (Shiny), vous battre avec d’autres entraîneurs pour gagner des prix, regarder des rencontres entre Pikachu et Évoli et vous connecter avec certains des créateurs de contenu les plus pertinents du jeu, entre autres Activités.

« Pour enrichir encore l’expérience de Pokémon GO, nous avons préparé pour vous de nombreuses attractions et cadeaux sur le site de l’événement », révèle Niantic. « Prenez des instantanés RA dans des lieux historiques et culturels et collectionnez les cartes postales les plus mythiques de Séville en souvenir. » Dans la vidéo sous ce paragraphe, vous pouvez voir à quoi ressemblait la Safari Zone qui s’est tenue à Liverpool en 2021.

Les participants pourront trouver des PokéStops spéciaux avec des objets en jeu, des points d’eau durables et des food trucks avec des options végétaliennes incluses. Tout est prêt pour un week-end au cours duquel la visite de plus de 30 000 joueurs est attendue.

Quels Pokémon vedettes seront disponibles ?

Ekans

Pikachu

macho

géodude

Ponyta

Taureau

marée

Airmure

chien

Réservoir à lait

roselia

Solrock

grossier

Purugly

Tepig

cerf

Litléo

oricaire

Comment puis-je me rendre à la Pokémon GO Safari Zone de Séville ? prix et horaires

Pour vous rendre dans la zone Pokémon GO Safari de Séville, vous devez acheter un billet disponible en ce moment sur le site Web de Niantic. En accès général, vous pouvez entrer dans la salle à partir de 12h00 (CEST) pour 20 euros. Si vous préférez la fourche du matin, vous pouvez acheter le ticket d’accès anticipé à 26 euros, qui vous permet d’entrer à partir de 09h00 (CEST).

Bien sûr, vous ne pourrez interagir avec les Pokémon de l’événement que si vous avez acheté un billet. Pour terminer le processus, vous devez vous connecter à votre compte Pokémon GO.

Source : The Pokémon Company (communiqué de presse)