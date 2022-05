Vente de commutateurs Nintendo | 10 jeux à envisager pour moins de 10 euros

Akake Câble Ethernet de Classe 8, 0,5m 1m 9m 12M 15m 18m 30m câble de réseau Internet Haute Vitesse Lourd, à l'intérieur et à l'extérieur du Mur de Blindage du câble LAN Professionnel (0.5m)

【vitesse hors réseau】 le câble Ethernet Cat 8 supporte une largeur de bande allant jusqu'à 2 000 MHz, augmente la vitesse de transmission des données à 40 Gbps, le câble 26awg est adapté à la transmission à grande vitesse à l'intérieur et à l'extérieur sans crainte de confusion du câble, et cat8 minimise toute interférence du signal.Vous permet de lire des vidéos HD, de la musique, d'accéder à Internet et de jouer à des jeux à très haute vitesse. 【connecteurs RJ45 et compatibilité étendue】 le câble Ethernet cat8 a deux connecteurs RJ45 blindés aux deux extrémités, ainsi que tous les produits précédents (cat5, cat5e, cat6, cat6a et cat7) et les caméras IP, routeurs, commutateurs Nintendo, ADSL, adaptateurs, modems, PS3, PS4, X - box, panneaux, serveurs, imprimantes réseau, Netgear, NAS,,Téléphone VoIP, ordinateur portable, coupleur, Hub, prise Keystone, TV intelligente, IMAC et autres appareils avec interface RJ45. 【durable, résistant aux intempéries et aux UV】 le câble cat8 Lan est en cuivre 100% sans oxygène à l'intérieur, 4 paires de paires Torsadées de cuivre blindé (STP) 100% 26wag d'épaisseur pure, blindées de feuilles d'aluminium, blindées à mailles tressées, blindées par une gaine en PVC résistant aux UV de haute qualité et résistantes au vieillissement du câble Ethernet cat8 nominal à l'extérieur.Il peut résister à la lumière directe du soleil et à des températures extrêmement froides, humides et chaudes, mais il fonctionne encore efficacement.Peut être enterré directement.Convient à l'extérieur et à l'intérieur. 【26awg performance supérieure】 comparé à d'autres câbles Ethernet de 32awg, le cat8 de 26awg est plus épais, la vitesse de transmission des données est plus rapide et plus stable, ce qui le rend idéal pour les produits intelligents ai tels qu'Amazon alexa, Apple Siri, Google home, etc., et pour les réseaux locaux de PME.En particulier, l'interconnexion des commutateurs de centre de données au serveur. Avec un câble réseau haute vitesse robuste, vous ne rencontrerez pas de retard ou d'arrêt lors du transfert de données. 【service à la clientèle 24 - 7】 Vous pouvez nous contacter: Nous vous servons et nous vous répondrons dès que possible.Nous croyons en la satisfaction de nos clients et nous faisons toujours de notre mieux pour les aider.