Electronic Arts développera un jeu mobile basé sur la Terre du Milieu, Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu

La société californienne Electronic Arts a annoncé dans un communiqué son association avec Middle-earth Enterprises, une division de The Saul Zaentz Company. De là naîtra un nouveau jeu vidéo gratuit pour appareils mobiles, Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, un jeu de rôle qui sera basé sur la fantaisie et les aventures des livres de JRR Tolkien : Le Seigneur des Anneaux .

Jeu dédié aux fans des textes de la Terre du Milieu

Tous les fans, ainsi que les nouveaux publics, pourront s’immerger dans cette nouvelle expérience compétitive-sociale stratégique. Cet opus sera la nouvelle adresse IP du portefeuille de jeux mobiles d’EA.

« Nous sommes extrêmement ravis de nous associer à The Saul Zaentz Company et Middle-earth Enterprises sur cette nouvelle génération de RPG mobiles », a déclaré Malachi Boyle, vice-président des RPG mobiles chez Electronic Arts. « L’équipe est pleine de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et chaque jour, ils unissent leur immense passion et leur talent pour offrir une expérience authentique aux joueurs. La combinaison de graphismes haute fidélité, de cinématiques animées et d’art raffiné plongera les fans de la Terre du Milieu dans la fantaisie où ils pourront affronter leurs personnages préférés. »

« Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec EA, cette fois pour proposer à ses fans un jeu mobile inspiré de manière unique par la Terre du Milieu, tel que décrit dans les œuvres littéraires de JRR Tolkien », a déclaré Fredrica Drotos, directrice de la marque et des licences pour Middle -terre Entreprises de terre de SZC. « C’est un honneur de travailler avec la talentueuse équipe de Capital Games, dont la connaissance et l’amour de la tradition sont palpables partout. »

Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu proposera une histoire immersive, des combats au tour par tour, un système de collection approfondi et une vaste liste de personnages du vaste univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Dans ce jeu, les joueurs s’affronteront à travers des histoires emblématiques du monde de Tolkien, affrontant les grands maux de la Terre du Milieu.

Rappelons qu’Electronic Arts a déjà une histoire avec l’univers de Tolkien grâce aux titres qu’il a déjà publiés pour PC et consoles.

Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu devrait avoir des tests bêta régionaux limités cet été.

Source : EA