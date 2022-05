Warped Kart Racers : Family Guy fait des courses de kart folles dans son nouveau jeu vidéo

Warped Kart Racers est un nouveau jeu de course de karting s’inspirant de titres établis tels que Mario Kart, Crash Team Racing, Team Sonic Racing et bien d’autres, bien que cette fois mettant en vedette les personnages les plus charismatiques de séries animées emblématiques telles que Family Guy (Family Guy ), American Dad, King of the Hill et Solar Opposites, toutes des productions du XXe siècle. Cela a été présenté par ses managers, Electric Square et 20th Century Games, partageant une bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes et une date de sortie imminente : 20 mai 2022. Bien sûr, ce jeu vidéo est exclusif à Apple Arcade, avec lequel pour le moment, il ne sera disponible que sur le service de jeu à la demande d’Apple pour iPhone et iPad.

Family Guy, American Dad et bien d’autres font du karting

Ainsi, cette nouvelle proposition de courses de kart folles proposera un total de 20 personnages/pilotes, ainsi que 16 circuits les plus élaborés inspirés des lieux de la série elle-même. De plus, vous pouvez choisir entre une campagne solo ou un mode multijoueur en ligne à 8 joueurs. Tout cela avec d’excellentes options de personnalisation du kart qui peuvent être débloquées petit à petit.

Nous vous laissons avec les 20 personnages disponibles et la série à laquelle ils appartiennent :

Bobby Hill (Roi de la Colline)

Brian GriffinHomme de la famille

Dale Gribble (Roi de la Colline)

Francine Smith (père américain)

Hank Hill (Roi de la Colline)

Hayley Smith (père américain)

Jesse (Opposés solaires)

Korvo (les opposés solaires)

Lois GriffinFamily Guy

Luanne Platter (Roi de la Colline)

Meg Griffin (Family Guy)

Peggy Hill (Roi de la Colline)

Peter GriffinHomme de famille

Roger Smith (père américain)

Stan Smith (père américain)

Steve Smith (père américain)

Stewie Griffin (Garçon de la famille)

Terry (Opposés Solaires)

La pupe (opposés solaires)

Yumyulack (Opposés solaires)

