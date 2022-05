Filtré la version de Duke Nukem Forever qui est tombée amoureuse du monde

L’un des épisodes les plus intéressants et les plus controversés de l’histoire du jeu vidéo est peut-être l’écriture d’un nouvel épisode de son histoire. Plusieurs nouvelles vidéos et commentaires sur les forums confirment qu’il existe une version jouable de Duke Nukem Forever, telle qu’elle a été conçue dans sa deuxième grande présentation au public ; la version que tant de fans attendaient depuis des années et dont les captures d’écran et la bande-annonce ont réussi à maintenir l’anticipation du jeu pendant toute une décennie.

Ceux qui y sont depuis quelques années se souviendront de Duke Nukem Forever comme l’un des jeux les plus attendus par les amateurs de PC au début du millénaire. Non seulement parce que Duke Nukem 3D était l’un des grands titres de ces dernières années, mais aussi parce que 3D Realms avait élevé la barre à travers le toit. D’abord avec l’annonce officielle du jeu, une puissante démonstration d’action et de violence polygonale avec poursuites et gunfights motorisés à bord du moteur de Quake 2 ; puis, trois ans plus tard, avec une bande-annonce spectaculaire qui a été l’un des moments les plus mémorables de l’E3 2001.

Une bande-annonce qui a fait craquer les fans de FPS

À ce moment-là, le jeu avait changé de moteur pour adopter la première itération de l’Unreal Engine et le saut graphique était évident : physique et effets d’éclairage plus avancés, scénarios avec un haut degré de réalisme comme celui montré à Las Vegas, visages beaucoup plus détaillés. et expressif que dans d’autres jeux. C’était un feu d’artifice technique, avec une présentation cinématographique et une promesse certaine de spectacle et d’amusement. Cela semblait être une valeur sûre, mais malheureusement le développement a été compliqué, avec un George Broussard déterminé à chercher une révolution technique qu’il n’a jamais réalisée. Après avoir coulé avec le navire en 2009, Gearbox a acheté les restes du développement et la licence pour sortir sa propre version du tristement célèbre Duke Nukem Forever.

Capture d’écran de la version divulguée

Maintenant, une réelle possibilité semble s’être présentée pour vivre cette expérience promise en 2001, au moins en partie. Une version de travail du développement en 2001 est tombée entre les mains de la communauté et ce que l’on en sait est prometteur : tous les chapitres du jeu présents, avec une partie non négligeable jouable et une autre jouable mais sans ennemis ; presque toutes les armes disponibles et fonctionnelles, y compris le rayon de rétrécissement, à l’exception de la tronçonneuse et du rayon de congélation ; et, particulièrement important, l’éditeur de niveau présent et fonctionnel. C’est loin d’être fini, ça n’a pas de fin, mais il y a suffisamment de contenu à utiliser comme base.

En juin on en saura plus

C’était en 2001 et beaucoup d’entre nous ont été surpris par ceci : Duke Nukem Forever, l’un de nos jeux les plus attendus. L’avenir était là et a botté les fesses faute de chewing-gum, mais nous en avons manqué, ou peut-être pas ? pic.twitter.com/qkLXWxWoa7 – Francisco Alberto (@faserranoacosta) 9 mai 2022

Non seulement nous pourrons voir et jouer un développement historique, mais l’éditeur de jeu et le code source seront disponibles, donc en théorie et en supposant que les avocats de 2K et Gearbox le permettent, la communauté elle-même pourrait essayer de compléter cette version ou faire du contenu liée à celle-ci. On suppose que ce sera en juin que tout le contenu jouable sera rendu public, mais en attendant, vous pouvez profiter des nouvelles vidéos et captures d’écran, un cadeau pour les amateurs d’histoire du jeu vidéo et les fans de Duke.