Donkey Konga: c’était le jeu GameCube que le patron de Nintendo America « détestait »

Reggie Fils-Aimé, ancien président de Nintendo America, a parlé de certains aspects de son travail précédent. Sans les attaches du poste, le manager n’a pas hésité à avouer qu’il n’aimait pas du tout l’idée de Donkey Konga. Le jeu musical GameCube est sorti en 2004, mais il ne l’aurait pas été si Nintendo Japon avait écouté les plaintes de son président nord-américain.

« Je dois dire qu’en tant que dirigeant, je détestais Donkey Konga », a-t-il déclaré dans une interview à G4TV. « J’ai tenu tête à notre société mère parce que je pensais que cela allait nuire à la marque Donkey Kong. Personnellement, je n’ai pas trouvé beaucoup de plaisir à jouer. J’ai poussé fort. » Au final, les Japonais l’ont ignoré et le titre a été commercialisé sur la machine de Kyoto, qui vient d’avoir 20 ans en Europe. « Vous savez quelque chose ? », poursuit Fils-Aimé. « Nous l’avons sorti et le premier jeu s’est vendu raisonnablement bien. Mais allez, je n’étais pas fan. »

Boîte de la version espagnole de Donkey Konga.

Comment était Donkey Konga ?

Le tambour taiko est l’un des instruments classiques japonais, il est donc étroitement lié à la célébration des traditions et des omatsuri (fêtes). Dans la culture populaire, et plus précisément dans l’industrie du jeu vidéo, les tambours taiko ont été utilisés dans des titres musicaux. En fait, les jeux de taiko ont été l’une des attractions des arcades japonaises.

Donkey Konga boit de toute cette tradition. Le jeu vidéo a été développé par l’équipe de Bandai Namco en charge de la saga Taiko no Tatsujin, une série de jeux qui a eu des versions sur les systèmes domestiques et récréatifs. Le pack était accompagné du jeu et d’une manette très spéciale : les DK Bongos, deux tambours taiko jumeaux en plastique. Ils se connectent au GameCube de la même manière que n’importe quel autre appareil de contrôle, mais sont gérés très différemment. Il est également possible d’en profiter avec la manette GameCube, bien qu’il perde une grande partie de son attrait d’origine.

Les développeurs ont thématisé les scénarios avec des éléments classiques de Donkey Kong, mais le gameplay a suivi un chemin similaire à d’autres produits de ce style. La version européenne a introduit 31 pistes, dont beaucoup sous licence. D’autres ont été extraits directement des sagas de Nintendo lui-même :

Dame Marmelade – Labelle Chaleur en conserve – Jamiroquai Ne m’arrête pas maintenant – Reine Très bien – Supergrass La locomotion – Chaton atomique Danser dans la rue – Les mamans et les papas Pour les Rumbero – Carlos Santana Chante, chante, chante (avec une balançoire) Vous ne pouvez pas presser l’amour – Les Suprêmes Toutes les petites choses – Blink-182 Hé comment ça va – Carlos Santana Louie Louie – Les Kinks 99 Ballons Rouges – Bébé L’impression que j’ai – Des bosstones puissantes et puissantes Enfant occupé – La méthode Crystal Tubthumping – Chumbawamba Je veux que tu reviennes – Jackson 5 Cosmic Girl – Jamiroquai Richard III – Supergrass Chose sauvage – Bryan Adams Septembre – Terre, vent et feu De retour pour de bon – Prends ça Danse Hongroise #5 en Sol Mineur – Johannes Brahms Marche turque – WA Mozart Thème Super Mario Bros. Thème pays de Donkey Kong Le thème de la légende de Zelda Croisière arc-en-ciel (Super Mario 64) Ouverture de Super Smash Bros. Melee Thème Donkey Konga rap

Le répertoire japonais (32 chansons) et nord-américain (37 chansons) varie beaucoup par rapport à celui européen. Dans tous les cas, la mécanique est la même : au fur et à mesure du morceau, les actions à effectuer apparaissent à l’écran. Bongo droit, bongo gauche et clap. Avec ces trois mouvements de base, nous avons la possibilité de progresser. Et quel est le but ? Obtenez le meilleur score.

Donkey Konga n’est pas resté dans un seul épisode. Namco a développé un deuxième jeu vidéo, qui a également débarqué en Europe et aux États-Unis. En revanche, Donkey Konga 3 n’a pas quitté les frontières japonaises. Les DK Bongos ont également été utilisés dans Donkey Kong: Jungle Beat, un jeu de plateforme qui s’adapte à ces commandes uniques.

Reggie Fils-Aimé n’était pas non plus très content du lancement de la Game Boy Micro. Chez Netcost, nous publions une chronique d’opinion à la défense de l’ordinateur portable.