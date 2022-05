De l’éducation sexuelle à Doctor Who ; Ncuti Gatwa, choisi comme quatorzième docteur

Le temps de Jodie Whittaker en tant que Doctor Who touche à sa fin. Cinq ans et trois saisons plus tard, l’actrice quitte le TARDIS et cède sa place à Ncuti Gatwa, que vous reconnaîtrez sûrement pour son rôle dans Sex Education, la série Netflix. Et si Whittaker est entrée dans l’histoire en étant la première femme à donner vie au personnage, Gatwa fera de même en devenant le premier acteur noir à incarner à l’écran l’extraterrestre préféré des Britanniques.

« Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens », a déclaré Ncuti Gatwa en apprenant la nouvelle. « L’honneur, l’émotion et un peu de peur. Cette série signifie beaucoup pour beaucoup de gens, y compris moi, et mes prédécesseurs ont assumé cette responsabilité (et ce privilège) avec le plus grand soin. Je m’efforcerai de faire de même. Contrairement au Docteur, je n’ai peut-être qu’un seul cœur, mais je vais tout donner à cette série. »

Le retour de Russell T. Davies

Ncuti Gatwa n’est pas la seule surprise que la quatorzième saison aura. L’actuel showrunner de la série (Chris Chibnallde) quitte également son poste et ce sera Russell T. Davies qui revient prendre les commandes. L’illustre scénariste était chargé de faire revivre Doctor Who en 2005, alors que le personnage était embourbé dans des limbes qui duraient 16 ans (la saison précédente datait de 1989) et dont beaucoup pensaient qu’il ne ressortirait plus jamais.

Davies a été ravi de son retour et du choix du nouveau Docteur. « Le futur est là et c’est Ncuti ! », a-t-il déclaré. « C’est un honneur de travailler avec lui. Ça va être très amusant et j’ai hâte de commencer. C’est époustouflant, il a eu le Docteur et les clés du TARDIS en quelques secondes. »

Ncuti Gatwa et Russell T. Davies, le nouveau Docteur et son « nouveau » showrunner.

Ncuti Gatwa dans les jeux vidéo

Précisément en 2022, nous avons également vu Gatwa faire ses premiers pas dans le monde des jeux vidéo. L’acteur est l’un des protagonistes de GRID Legends, le dernier opus de la saga de conduite Codemasters. Le jeu a choisi d’améliorer le récit avec un nouveau mode histoire appelé Driven to Glory dans lequel des acteurs de renom sont apparus, comme c’est le cas avec Ncuti.

Curieusement, c’est ce qui nous a le moins plu dans le titre. Dans notre analyse, où nous avons sauvé le reste de la proposition GRID Legends, nous avons parlé des cinématiques de ladite histoire comme « l’une des choses les plus embarrassantes que nous verrons cette année ». Inutile de dire que Ncuti Gatwa n’a joué aucun rôle dans tout cela et nous lui souhaitons bonne chance en tant que nouveau Doctor Who.