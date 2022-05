Carlos Alcaraz n’a pas "points de jeu vidéo"… parce que c’est tellement mieux que dans les jeux vidéo

Le coup de vent de Carlos Alcaraz est déjà imparable. Le Murcien est devenu la nouvelle grande promesse du tennis mondial et dépasse les attentes des locaux et des étrangers. Sans aller plus loin, il a conquis ces derniers mois les Masters 1000 de Miami et de Madrid en battant Djokovic et Rafa Nadal lui-même en cours de route. L’engouement pour le joueur de tennis est tel que vous avez sûrement entendu ces jours-ci l’heureuse phrase « Alcaraz gagne un point de jeu vidéo ! ». Eh bien, non, il n’a fait aucun point de jeu vidéo. En fait, ils voulaient déjà des jeux vidéo.

Fini le temps de Virtua Tennis, Top Spin ou Tennis World Tour. Actuellement, le genre tennis traverse une période difficile en ce qui concerne les jeux vidéo et survit sur la base de sagas d’arcade plus décontractées telles que Mario Tennis. Le dernier pari avec des ambitions de simulateur était AO Tennis 2 en 2020 et disons que la chose était… tant bien que mal. Il lui a à peine donné un 5,5 dans notre examen.

Alcaraz apparaît-il dans n’importe quel jeu vidéo ?

Dans l’ensemble, AO Tennis 2 a un éditeur curieux qui a permis au titre de rester vivant parmi la communauté et d’inclure de nouveaux courts et joueurs de tennis. C’est précisément la seule et pitoyable façon de jouer avec Carlos Alcaraz dans un jeu vidéo. De plus, pour créer un personnage, vous devez copier leurs techniques d’autres qui viennent de la série et faire attention aux fonctionnalités que les gens ont choisies pour forger ce genre de cyborg. Pas même la formule Coca-Cola :

Coup de fond de Nadal + service de Goffin + retour de Kokkinakis = Alcaraz ?

Les scores de Carlos Alcaraz dans les jeux vidéo

Bien qu’il existe de nombreuses versions d’Alcaraz mises en ligne par la communauté, les plus récentes n’hésitent pas à alimenter la hype avec un score global de 84 et des statistiques de 86 en puissance, 85 en endurance et 87 en vitesse. Il lui reste encore des joueurs de tennis comme Rafa à attraper, mais il regarde déjà dans le rétroviseur des habitués comme Kyrgios, Wawrinka ou Cilic. Cependant, les statistiques spécifiques de chaque compétence sont un peu plus génériques et nous voyons des décisions inexplicables (un dropshot 79 ?!). Ceux-ci sont:

Service plat – 83

Service Topspin – 83

Couper le service – 81

Plat droit – 83

Topspin droit – 85

Couper à droite – 82

Revers plat – 83

Topspin du revers – 84

Coupe revers – 81

Volée – 79

Volée à gauche – 79

Abandoned – 79

Globe – 79

Nous voulons plus de matchs de tennis

Nous avons définitivement besoin d’un nouvel opus qui remette les choses à leur place et nous permette de faire ces « points de jeu » dont on parle tant à la télévision dans les jeux vidéo. Si en plus on avait Alcaraz en couverture ou du moins avec une capture faciale plus appropriée (l’actuelle fait un peu peur, avouons-le), pourquoi en voulons-nous plus.

Enfin, nous vous laissons avec le curieux compte YouTube de marratxiboy, qui se consacre à recréer la plupart des matchs du circuit dans AO Tennis 2. Si ce n’est pas la passion du tennis…