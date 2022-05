Sam Raimi défend la scène de danse controversée de Tobey Maguire dans Spider-Man 3

Spider-Man 3 n’est pas dans les mémoires comme le meilleur film pour Spider-Man ou Sam Raimi, qui revient maintenant au genre super-héros avec Doctor Strange dans le multivers de la folie. On a beaucoup parlé des problèmes d’un film qui réunissait trop de thèmes et de méchants pour ne se plonger dans aucun d’entre eux, mettant fin à la saga bien qu’il soit le plus gros succès des trois. Et l’un de ses aspects les plus controversés a été la fameuse scène de danse d’un Peter Parker séduit par la part sombre du symbiote, ce que Sam Raimi lui-même se souvient et défend désormais.

« Je suis content que les gens trouvent ça drôle ! »

Et c’est qu’à l’époque, les critiques ont souligné que la mise en scène et l’interprétation de Tobey Maguire dans ladite scène étaient ridicules et qu’elles ne correspondaient pas au film. Or, dans une récente interview à l’occasion de la première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Raimi a défendu et justifié cette scène dans laquelle on voit un Peter Parker en costume noir et se prenant pour le roi du mambo.

« Eh bien, nous voulions en fait que ce soit drôle. C’était la version de Peter Parker – ce gamin pathétique – de ce que son moi diabolique devait être. Mais il est tellement épuisé, il est tellement hors de lui que c’est sa version. Et cela n’a pas été bien accueilli par le public. Mais c’est ce que nous essayions de faire. Donc je ne suis pas surpris que les gens… Je suis content que les gens trouvent ça drôle ! On voulait que ce soit fun », raconte le réalisateur, justifiant ainsi cette version de Peter Parker qui aux yeux des autres était pathétique.

Dans l’ensemble, il semble que Raimi cherchait en fait à provoquer ce sentiment chez les téléspectateurs; et bien sûr il a réussi.

